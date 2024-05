Úvodní etapu Závodu míru ovládl ve spurtu dánský talent Nörtoft

Morten Aalling Nörtoft (21) ovládl ve spurtu úvodní etapu Závodu míru do 23 let. Dánský závodník byl ve skupině uprchlíků, která téměř 80 kilometrů jela před hlavním polem z Krnova do Opavy. Nörtoft je součástí development formace Visma-Lease a Bike, jejíž dres si vysloužil mimo jiné triumfem v Orlen Nations Grand Prix 2022.

Úvodní kilometry Závodu míru 2024 cyklistů do 23 let přinesly přehlídku útoků. Při etapě z Krnova do Opavy mladí reprezentanti Francie, Belgie, Dánska, Polska, Velké Británie a Izraele byli nesmírně aktivní, ale peloton jejich snahu vždy rychle utlumil.

Až po 47 kilometrech uniklo kvarteto Remkhi (Kazachstán), Nörtoft (Dánsko), Faingezicht (Izrael), Schrettl (Rakousko), za nimiž s prodlevou vyrazili Chesini (Itálie), Schellekens (Nizozemsko) a Ingebrigtsen (Norsko). Trojice v druhé skupině manko patnácti vteřin rychle smazala, a tak na čele vznikla sedmičlenná skupina.

Momentka ze Závodu míru. CzechTour

Uprchlíci vzorně spolupracovali, a tak se peloton dostal do problémů. Zatímco ze závodu odstoupil po pádu český reprezentant Alberto Carlo Monti, cyklisté v čele si vytvořili náskok devadesát vteřin. Přestože hlavní pole pracovalo ze všech sil, dokázalo stáhnout maximálně pětatřicet vteřin z manka na vedoucí jezdce, kteří hnáni vidinou úspěchu poctivě střídali a nedávali pronásledovatelům naději na přiblížení.

Ještě, než z čelní skupiny odpadl třicet kilometrů před cílem kazachstánský reprezentant Remkhi, tak peloton ztrácel 1 minutu a 45 vteřin. Ač pouze v šesti lidech, uprchlíci bojovali. Peloton ale posledních dvacet minut předváděl stíhací jízdu. Postupně ukrajoval vteřinu za vteřinou z manka na vedoucí skupinu. Dva kilometry před cílovou páskou už byla ztráta jen deset vteřin.

Nakonec ale byla nezměrná snaha uprchlíků odměněna. Peloton o pár vteřinek zaostal, a tak se o králi úvodního dějství Závodu míru do 23 let rozhodovalo mezi odjetou šesticí. Ve spurtu byl nejrychlejší Dán Morten Aalling Nörtoft, který patří na soupisku development týmu Visma-Lease a Bike.

Výsledky 1. etapy závodu míru