Druhou etapu Závodu míru ovládl Francouz se zkušenostmi z World Tour, vedení drží Dán Nörtoft

Paul Magnier vyhrál druhou etapu Závodu míru do 23 let.

Paul Magnier, dvacetiletý francouzský cyklista, vyhrál druhou etapu Závodu míru do 23 let. Při dojezdu v Rýmařově projel cílovou páskou druhý Tibor del Grosso z Nizozemska před Jefersonem Armandem Ruizem z Kolumbie. Žlutý trikot vedoucího jezdce udržel Dán Morten Nörtoft, přestože se těsně před cílem připletl do pádu. Nejlepším z českých závodníků byl v pátek Tomáš Obdržálek na 27. místě.

Ve žlutém trikotu lídra závodu vyrazil vstříc 117,6 kilometrů dlouhé etapě z Uničova do Rýmařova s převýšením 1733 metrů Dán Morten Aalling Nörtoft, zelený dres vezl Storm Ingebrigtsen z Norska, vrchařský Belgičan Tim Rex a Cesare Chesini jel v bílém trikotu nejlepšího mladého závodníka.

Úvodní kilometry se nesly ve znamení zběsilého tempa. Peloton letěl průměrnou rychlostí 48 kilometrů v hodině až pod první vrchařskou prémii. Před jejím vrcholem se na čele utvořila skupina šesti závodníků Belmans, Michels (oba Belgie), Gieryk (Polsko), Rinklef (Německo,) Del Grosso (Nizozemsko), Ingebrigtsen (Norsko).

Do cíle zbývalo však ještě sto kilometrů tudíž bylo málo platné, že se k uprchlíkům připojil ještě sextet Magnier (Francie), Wallenborn (Lucembursko), Aebersold (Švýcarsko), Lima (Portugalsko), Theiler (Německo), Preyler (Rakousko).

Druhá etapa se jela z Uničova do Rýmařova. Závod míru

Peloton pětaosmdesát kilometrů před cílem všech dvanáct odjetých cyklistů pohltil poté, co vrchařskou prémii v Mutkově vyhrál Ingebrigtsen před Gierykem a Michelsem z Belgie. Sprinterskou prémii ve Šternberku ovládl Ruiz z Kolumbie.

Po klidnější pasáži nastoupilo trio Thierry (Francie), Kess (Lucembursko), Noviero (Itálie). Do cíle zbývalo 68 kilometrů. Vzorná spolupráce vynesla trojici mladých závodníků v čele náskok, který byl až dvě minuty a čtyřicet pět vteřin.

Pětadvacet kilometrů před cílem začal peloton dupat do pedálů ze všech sil ve snaze dostihnout uprchlíky. Hlavní skupině nahrával fakt, že na trase byla ještě vrchařská prémie Tvrdkov, kde cyklisté museli zdolat 6200 metrů při průměrném sklonu 4,6 procenta. Kilometr před vrcholem přitom dokázali pronásledující borci manko stáhnout na čtyřicet vteřin.

Cyklisté na startu druhé etapy Závodu míru. Závod míru

Přes vrchol Tvrdkov ještě projel na čele Thierry před Kessem a Novierem, ovšem jejich náskok se ztenčil o dalších patnáct vteřin. Obdivuhodný výkon uprchlíků nakonec na udržení odstupu od pronásledovatelů nestačil. Tři kilometry před cílem už měli peloton za zády jen dvě stě metrů.

Před vyvrcholením strhující bitvy už byla trojice pohlcena hlavním polem a o vítězi etapy rozhodl spurt, v němž měl nejvíce sil dvacetiletý Francouz Paul Magnier, který patří na soupisku World Tour týmu Soudal Quick Step a letos už absolvoval kupříkladu Tour of Oman, kde vyhrál třetí etapu.

Závod míru do 23 let 2024 odstartoval ve čtvrtek 30. května v Krnově. V programu jsou celkem čtyři etapy, vítěz bude korunován v neděli 2. června v Jeseníku.