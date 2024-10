Kvěch ukončil čekání, Memoriál Luboše Tomíčka má po 14 letech českého vítěze

Vítězem 55. ročníku plochodrážního Memoriálu Luboše Tomíčka se stal Jan Kvěch (22). Po 14 letech ukončil čekání na triumf českého jezdce v závodě na pražské Markétě od prvenství Matěje Kůse. Jen těsně utekla účast v pětičlenném finále Adamu Bubbovi Bednářovi, jenž skončil šestý. Ve finálové jízdě za sebou Kvěch nechal Poláka Roberta Chmiela, Němce Noricka Blödorna, Američana Lukea Beckera a Dána Nielse Kristiana Iversena.

"Mám z toho strašnou radost. Pro mě je to tím, že je to doma, jeden z největších závodů sezony. Před závody jsem se necítil úplně dobře. Byl jsem docela domlácený po těch pádech ze včerejší Zlaté přilby v Pardubicích, také se mi špatně spalo. Jsem strašně rád, že se mi dařilo a dokázal jsem vyhrát, protože to finále bylo hodně vyrovnané a mohl ho vyhrát kdokoliv," uvedl Kvěch na tiskové konferenci po závodě.

Na břevnovském oválu prožil před slušně zaplněnými ochozy povedený večer. Z pěti jízd základního rozpisu vytěžil 14 bodů, když čtyři vyhrál a jednou byl druhý. Až při jeho pátém startu ho porazil Chmiel. Becker byl druhý s 13 body, shodně 11 jich nastřádali Chmiel, Iversen a Blödorn. Bednář dvakrát zvítězil a finále mu uniklo o jediný bod. Postup ho stála poslední příčka z jeho druhého vystoupení.

Finále mělo dramatický průběh. Při první jízdě Kvěch sice dobře odstartoval, ale po výjezdu z první zatáčky skončil v nafukovacím mantinelu a jízda byla zastavena. Opakovala se v plném počtu s pěti jezdci. Kvěch si na start přivezl druhou motorku, ale nakonec se vrátil k té první, kterou mu mechanici stihli po pádu připravit. Brzy třiadvacetiletý jezdec byl tentokrát na startu o poznání horší a ze začátku jel až třetí, ale rychle se prodral na druhé a pak mu nahrálo, že finále se jezdí na pět okruhů.

V tom posledním se dostal před Chmiela a mohl slavit. Vítězství se dočkal jen pár hodin poté, co pořadatel Grand Prix oznámil, že získal divokou kartu a bude stejně jako letos stabilním jezdcem mistrovství světa i v příštím roce.

"Myslím, že Honza měl být v té první jízdě vyloučený, ale opakovaná jízda se jela v pěti... Pak jsem jel dlouho první, ale Honza mě dokázal přece jen předjet. Jsem však spokojený i s druhým místem," řekl Chmiel. "Těžko říct, zda jsem měl být vyloučený, nebo ne. Byla to každopádně první chyba, kterou jsem dnes udělal. A hned jsem za ni zaplatil," reagoval Kvěch. "Musím poděkovat klukům v depu, že mi stihli dát tu motorku dohromady a přivézt mi ji na start, kde už jsem byl připravený s tou druhou, na níž jsem dnes vůbec nejel," dodal Kvěch.

I na třetím místě ve finále nepřestával věřit, že může vyhrát. "První start se mi hodně povedl, ve druhém už to bylo horší. Ale já vždycky věřím. Dal jsem do toho všechno. Byla super atmosféra, přišlo hodně lidí a fanoušci mě dotlačili k vítězství. Trošku jsem Roberta vycukal. Čtyři kola jsem se mu ukazoval na vnitřku, ale pak jsem to vzal na venek a zafungovalo to," uvedl Kvěch