Salač kraloval v oblíbeném Japonsku, v Motegi vyhrál první trénink před Velkou cenou Moto2

Český motocyklista Filip Salač (22) vyhrál první trénink před Velkou cenou Japonska Moto2. Díky rekordnímu času porazil třetího jezdce průběžného pořadí mistrovství světa Aróna Caneta ze Španělska na druhém místě o 46 tisícin sekundy.

Salač v pátek nejprve ovládl volný trénink před domácím lídrem šampionátu Aiem Ogurou, který na českého jezdce ztratil 14 tisícin sekundy. Poté si na okruhu v Motegi nejlépe poradil s lehkým deštěm a mokrou tratí i v prvním tréninku.

Časem 1:49,716 se navíc postaral o nový rekord okruhu. "Dneska to byl vydařený den," uvedl Salač na webu stáje Elf Marc VDS. "Od rána jsem se na motorce cítil dobře, jen jsem trochu obával podmínek, ale naštěstí pršelo jen krátce," dodal.

"Dnes to byla zábava. Máme dobrou rychlost, udělali jsme pěkný výsledek a z toho mám radost," přidal Salač. "Ale uvidíme, jak to bude pokračovat. Protože také zítra by mělo pršet," doplnil český jezdec.

Salač potvrdil, že v Japonsku se mu daří, když v posledních dvou letech se tam vždy dokázal umístit v nejlepší desítce. Loni byl v Motegi pátý a o rok dřív desátý. V nedělním závodě se navíc pokusí bodovat v šesté Velké ceně za sebou.