Ledecká se vrací na snowboard i lyže. Reprezentovat bude na obou světových šampionátech

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká (29) chce v příštím roce startovat na obou světových šampionátech. Pochvalovala si, že mistrovství světa ve sjezdovém lyžování a ve snowboardingu jsou tentokrát v různých termínech. Jen se to snowboardové kryje s finále Světového poháru alpských lyžařů.

Na snowboardovém MS závodila Ledecká naposledy v roce 2017, kdy v Sierra Nevadě získala zlato a stříbro. O dva roky později si musela kvůli termínové kolizi vybrat a dala přednost lyžařskému šampionátu. V roce 2021 ani 2023 ji zdravotní problémy na prkno na MS nepustily. "Tentokrát se mistrovství světa nekryjou vzájemně, což je úžasné, takže pojedu oba dva, pokud všechno půjde, jak má," pochvalovala si na čtvrteční tiskové konferenci.

Zatím nechtěla spekulovat, jak by se zachovala, pokud by měla v lyžařském SP šanci na nějaký zajímavý výsledek a místo finále seriálu by měla zamířit na prkno. "Bylo by to těžké rozhodování, ale to je ještě dost daleko. Nejlepší by bylo, kdybych jezdila tak strašně dobře, že bych si pojistila ten glóbus už dřív a pak bych jela na snowboardové závody, které bych si užila," zasnila se devětadvacetiletá Češka.

Na snowboardu je dvojnásobnou olympijskou vítězkou a dvojnásobnou mistryní světa. Z posledních deseti závodů SP, které od roku 2020 v paralelních disciplínách odjela, má sedm vítězství a tři druhá místa. "Už to má takovou tradici, že vždycky, když přijedu na snowboard, tak jsou vždycky radši kluci. Ale i holky to nesou statečně," podotkla k tomu s úsměvem.

Zatímco MS nejsou souběžně, závody Světového poháru v obou jejích sportech se často překrývají. "Trenéři, hlavně Franz (Gamper) s Tomášem Bankem jsou přesvědčeni o tom, že FIS na nás kuje strašnou boudu. Všechny lyžařské závody, hlavně rychlostní, které jezdím, se přesně kryjí s těmi snowboardovými. Nevím, jestli je to náhoda nebo úmysl. Doufám, že úmysl to není," řekla Ledecká.

Do sezony vstoupí na snowboardu. Ještě před prvním Světovým pohárem v rychlostních disciplínách se v čínském Mylinu konají 30. listopadu a 1. prosince závody SP na prkně. "Ty se chystáme objet. Bude to náročné. Poletíme z Evropy do Číny a pak do Ameriky. Ten jet lag bude přísný, doufejme, že nebudu na závodech usínat, že to odjedu se ctí," uvedla Ledecká.

Ester Ledecká během obřího slalomu Světového poháru v Söldenu 2021. ČTK / Stejskal Ivo

Na lyžařských svazích by ráda znovu závodila i v obřím slalomu, do něhož v SP nastoupila naposledy v Söldenu 2021. Trénovala ho mimo jiné s mužským francouzským týmem a připadalo jí, že si vede dobře. "I oni to říkali, což bylo o to lepší. Ptali se, jestli jezdím obřáky do desítky, tak jsem jim říkala, že v obřáku nezávodím," vyprávěla Ledecká.ČTK / Šulová Kateřina

Zatím je pro ni překážkou vysoké startovní číslo, se kterým by musela jezdit. "Nemám body, takže bych byla strašně vzadu, třeba kolem osmdesátky. Z toho je těžké se probojovat do třicítky. V plánu je, že objedu co nejvíc lyžařských závodů, abych měla 500 bodů ve Světovém poháru a pak by mě nasazovali hned za třicítku," uvedla.