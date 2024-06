Legionáři beze smlouvy: Budoucnost řeší brankáři, z několika možností vybírá i Pekhart

Řadě českých fotbalistů působících v zahraničí končí smlouvy a u některých už je jisté, že ve svých stávajících klubech nebudou pokračovat. Rozlučka proběhla například s Jiřím Pavlenkou (32), který zanechal výraznou stopu v bundesligových Brémách. Český gólman by měl zamířit do Saúdské Arábie. Kdo další je k mání?

Soupisku většinou otevírají gólmani, a tak se sluší jimi začít i v tomto případě. Nutno podotknout, že zástup českých brankářů, kterým s posledním červnovým dnem doběhne smlouva, není krátký.

"Danke Pavlas," svítilo na choreu fanoušků Werderu po posledním kole Bundesligy. V Brémách zanechal český gólman výraznou stopu, byť se od podzimu musel zhostit role dvojky. V klubu strávil sedm let, dohromady odchytal 221 zápasů a Werderu pomohl i v momentě, kdy spadl o soutěž níž. A na to fanoušci nezapomínají.

Německá média hlásí, že nejreálnější je jeho přesun na Arabský poloostrov. Portál Bild ke konci dubna naznačil, že by to mohla být Saúdská Arábie, kde se to po loňském létě hvězdami hemží. Gólmana shání i Al Nassr, za nějž nastupuje Cristiano Ronaldo. Polák Wojciech Szczesny už dal klubu košem, šance pro Pavlenku tak svítá.

Z Bundesligy odejde i Koubek. "Je rozhodnutý, že v Augsburgu končí. Prioritou pro něj zůstává západní Evropa," informoval na sociální síti X novinář Luděk Mádl. Z Německa odchází po pěti letech, přičemž v klubu neměl nikdy pevnou pozici jedničky a stále se bil s konkurencí. Od první sezony, ve které odchytal 25 utkání, přidal v dalších čtyřech letech už jen soutěžních 15 zápasů.

Nové angažmá vyhlíží také další bývalý reprezentant Vaclík. Tomu nevyšel podzimní přesun do USA, a tak sezonu dokončil ve španělské druhé lize. V Albacete ale pokračovat nebude, aktuálně si hledá nový klub. Gólman s velkým renomé chce mít o budoucnosti jasno co nejdříve. Spekuluje se o zájmu Slovanu Bratislava.

Brněnský rodák se stal klíčovým hráčem Ipswiche, který senzačně postoupil do Premier League. Novou smlouvu na východě Anglie zatím nepodepsal, přesto zůstává v klidu. "V únoru nebo březnu jsem našemu řediteli řekl, že stoprocentně mám zájem podepsat. Nikam se netlačím a nechci řešit nic jiného," prozradil nedávno v podcastu Kudy běží zajíc.

Hanouska čeká velké vysvobození. V Ankaragücü pravidelně hrál, v zimě ale ze strany klubu přišly čachry se smlouvou a on z týmu vypadl. "Měl jsem ve smlouvě, že pokud nastoupím do určitého počtu utkání v základu, smlouva se mi automaticky prodlužuje o rok. Vedení ale přišlo s tím, že by chtěli klauzuli vyjmout. Nabídli mi finanční kompenzaci, tu jsem ale odmítnul. Nechtěli mě za žádnou cenu a stal jsem se tam zbytečným. Do konce sezony hrát nebudu," líčil v podcastu Livesport Daily. Kam povedou jeho další kroky, se zatím neví.

Livesport Daily s Matějem Hanouskem. Livesport

Některým českým fanouškům možná sešel z očí, ale kariéru v zahraničí si vybudoval velmi slušnou. V Legii Varšava před dvěma lety vyhrál korunu pro krále střelců polské ligy a nezahálel ani v uplynulém ročníku, ve kterém se prosadil třináctkrát. Za hranicemi má jeho jméno zvuk, i proto je o něj zájem. Podle polského novináře Sebastiana Staszewského si někdejší útočník Sparty či Jablonce může jít pro pořádný balík peněz do Spojených států nebo na Arabský poloostrov. "Nabídku má i od Jablonce," překvapil ale Staszewski, jehož poslední informace ale naznačují, že Pekhart nakonec zůstane další rok v Legii.

Po přesunu ze Sparty do Švýcarska se mu náramně dařilo, v Lucernu odehrál 130 zápasů a s klubem v roce 2022 dokonce vyhrál národní pohár. Tato kapitola je ale u konce. Podle švýcarských médií je velmi reálný Frýdkův podpis v Grasshopper Curych.