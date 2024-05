Livesport Daily #254: S naším stylem práce se v Premier League můžeme udržet, věří Hladký

Český brankář Václav Hladký (33) zažívá největší úspěch svojí kariéry. Rok poté, co s Ipswichem postoupil do druhé anglické ligy, se raduje znovu, tentokrát ze zajištění účasti ve slovutné Premier League. A má na tom lví podíl, v ligových utkáních na hřišti nechyběl ani minutu. Jak bilancuje veleúspěšnou sezonu? Jak probíhají oslavy? A jak se vypořádává s pochybnostmi některých odborníků, zda si nejvyšší anglickou soutěž vůbec zachytá? O tom všem hovořil v nové epizodě podcastu Livesport Daily.

Na úvodní otázku, jestli před čtyřmi lety, když přicházel do čtvrté anglické ligy, věřil, že si jednou vybojuje postup do Premier League, odpovídá Hladký jednoznačně: "Když jsem podepisoval smlouvu v Salfordu, tak jsme spolu s mým manažerem věřili, že takový cíl je před námi, byť samozřejmě velmi daleko. Člověk by si ale měl vždy dávat nejvyšší cíle, to se snažím dělat. Takže pravda je taková, že my jsme to tak nastavení měli, spíš ti ostatní kroutili hlavou a říkali si, že to je nemožné," usmívá se při vzpomínce na své začátky v Anglii.

Teď už ví jistě, že tenkrát udělal dobře, protože s Ipswichem si hned rok po postupu do Championship vybojoval účast v Premier League. "Mám za sebou 46 zápasů, ale cítím se fyzicky velmi dobře. Člověk se dostane do takového robotického modu, zápasy jdou za sebou v rychlém sledu, ani nemáte čas nad tím přemýšlet. Až teď po konci sezony jsem se musel zamyslet a uvědomit si, že už je vážně konec, že zítra není žádný trénink nebo zápas."

V aktuální sezoně z Premier League dost možná sestoupí všichni tři nováčci. Má Ispwich na to, aby se v příštím ročníku podobnému osudu vyhnul? "Je to logická otázka, když člověk vidí aktuální sezonu. Já mám ale obrovskou důvěru v to, jak nás trenér bude připravovat a jak budeme pracovat. Věřím tomu, že se nám povede být konkurenceschopní. Poslední dva roky to máme nastavené tak dobře, že stačí přidat nějaké to polínko do ohně a měli bychom se ještě zlepšit," dodává Hladký.

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také hovořili:

O tom, jak si držel motivaci a sebedůvěru v sezonách, kdy plnil roli dvojky.

O talentovaném trenéru Kieranu McKennovi, který se učil o Mourinha.

O tom, proč ho mrzí přístup některých českých novinářů.

