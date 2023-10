Livesport Daily #114: Turnaj mistryň je nabitý, favoritkou je Gauffová, říká Hantuchová

Tenisová sezona vrcholí, v neděli v mexickém Cancúnu odstartuje Turnaj mistryň a dva dny po jeho skončení se utkají o pohár Billie Jean Kingové nejlepší ženské týmy, které prošly kvalifikací. Obojí je letos s českou účastí a nejlepší tuzemské hráčky tak čeká nabitý program. Šance českých barev jsme probrali v podcastu Livesport Daily s bývalou slovenskou tenistkou, dnes komentátorkou streamovací platformy Amazon Prime Danielou Hantuchovou.

Markéta Vondroušová, ale i Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou chtějí odehrát oba turnaje. V nominaci kapitána Petra Pály je doplní Linda Nosková a nově i Marie Bouzková. Karolína Muchová se z obou turnajů kvůli zraněnému zápěstí v úterý omluvila.

"Do Cancúnu poletím, už mám sbaleno a těším se," usmívá se Daniela Hantuchová, která do Mexika míří ve své současné pracovní roli komentátorky. Co podle ní může přihrát poslední wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové dobrý výsledek?

"U Markéty bude záležet na tom, jaký bude povrch. Jestli rychlý, tak má obrovskou šanci, jak ukázala ve Wimbledonu. Takže musí doufat, že to organizátoři nějak narychlo natřeli. Pro mě bylo obdivuhodné, jak uhrála čtvrtfinále na US Open, to byla obrovská věc. Protože tím potvrdila, že Wimbledon nebyla náhoda."

Livesport Daily #114: Uspějí Česky na Turnaji mistryň? Livesport

Velké šance dává i českému deblovému páru Siniaková –⁠ Krejčíková, který považuje v Cancúnu za největší favoritky. Na Turnaji mistryň se spolu představí už pošesté, navíc Krejčíková odjíždí do Mexika v pozici první náhradnice singlového pavouka.

WTA si za výběr destinace pro Turnaj mistryň vysloužila ostrou kritiku. Nejlepší tenistky tam cestují přes celý svět z asijské části turné, další zastávkou v jejich programu by měla být týmová soutěž Billie Jean King Cup. Jeho finálová část se odehraje v Seville a začne dva dny po finále Masters. I proto se z něj hvězdy jako Iga Šwiateková, Jesssica Pegulaová nebo Coco Gauffová odhlásily.

"Pro mě osobně to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem skončila. Tělo už nedávalo ty časové rozdíly, pořád jsem vstávala mimo běžný rytmus, to bylo tak nezdravé. A tehdy jsem se ptala, jestli mi to stojí za prize money."

Podle Hantuchové je rozhodování o tom, kam hráčky budou v průběhu sezony cestovat, výhradně v režii WTA. Vzpomíná, že i v době její profesionální kariéry tlačily tenistky na změny v plánování turnajů, sama ale i teď prý vnímá, že k tomu ze strany WTA není vůle. A že politiku tenisové asociace dominantně určují peníze, zdraví hráček je až na vedlejší koleji.

"Co se týče cestování a toho, kde se hrají turnaje WTA, tak jsem na straně hráček. Ale co se týče pozdních startů zápasů, na které si stěžují, tak si myslím, že by měly být rády za ty štědré odměny, za které hrají, a nestěžovat si. To je trochu rozmazlenost," dodává bývalá slovenská tenistka a současná komentátorka.

