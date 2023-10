Livesport Daily #111: Leverkusen rozhodně má na titul, přeju mu ho, říká Jan Morávek

Třináct let působil Jan Morávek (33) v Bundeslize, odehrál v ní 168 zápasů a v Augsburgu se stal ikonou klubu. Teď bude bývalý český reprezentant glosovat fotbalové dění pro Livesport Zprávy a dnes vám nabízíme v podcastu Livesport Daily jednu z prvních ochutnávek. Téma se vybíralo snadno, je jím aktuálně vedoucí tým německé nejvyšší soutěže a také mužstvo, ve kterém působí hned tři čeští fotbalisté –⁠ Bayer Leverkusen.

"Věřím, že Leverkusen v téhle sezoně dokáže ukončit mistrovskou sérii Bayernu a vyhrát titul,” říká Jan Morávek. "Myslím, že většinu fanoušků v Německu už nebaví nadvláda Bayernu, takže je to možná i trochu přání otcem myšlenky. Ale na základě toho, co člověk v této sezoně vidí, je ta šance veliká," dodává.

Zásadní vliv na vzestup Leverkusenu má podle něj trenér Xabi Alonso. Ten tým převzal na sestupových příčkách a za rok ho dostal na první příčku tabulky. "Okamžitě změnil rozestavení na 3-4-2-1, které preferuje. To je ta hlavní změna, systémová věc. Pak udělal další změny podle pocitu, hodně se jim povedlo i přestupové období. Nastaly tam velké změny. Myslím si, že práce trenéra Alonsa je obdivuhodná a je zasloužené, že je jeho budoucnost spojována s velkými kluby," myslí si Morávek.

Livesport Daily #111: Proč je Leverkusen lepší než Bayern? Livesport

Trojnásobný reprezentant hovořil v podcastu i o třech Češích v Bayeru a o složité pozici Adama Hložka. "Je v těžké pozici, má obrovskou konkurenci a ti hráči teď mají formu. V Leverkusenu si to určitě vyhodnocují a je možné, že ho čeká hostování. Sám jsem si po přestupu do Schalke prožil něco podobného, je to úplně normální. Lidsky ho to může jen posunout, pokud si to správně vyhodnotí. A to on určitě dělá, na trénincích i v zápasech maká na sto procent," je přesvědčený Morávek.

"Adam to zvládá skvěle a už si v týmu vydobyl pozici. Je jasné, že teď to není na základ, ale jeho kvality tam určitě všichni vidí," uzavírá.

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Dostane se Patrik Schick přes Victora Boniface do základu?

V čem konkrétně je Leverkusen lepší než Bayern?

Jak týmu pomohly příchody zkušenějších hráčů?

Všechny už odvysílané díly podcastu Livesport Daily najdete na všech oblíbených podcastových platformách –⁠ Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.