Livesport Daily #116: Jaké jsou největší problémy českých rozhodčích, odhaluje Václav Krondl

Fotbaloví rozhodčí bývají často hromosvodem především negativních emocí ze strany hráčů, trenérů i ligového publika. Během utkání se dostávají do situací, které by si každý sportovní fanoušek pravděpodobně rád odpustil, na druhé straně ovšem stojí velmi solidní finanční ohodnocení, možnost dávat zápasům řád a získávat si respekt fotbalové veřejnosti. Jaká je aktuální situace kolem českých rozhodčích? Je práce s nimi v tuzemském prostředí dostatečná? Proč nepískají čeští sudí velké a prestižní zápasy na mezinárodní scéně? A co udělat pro to, aby měl český fotbal mezi arbitry větší osobnosti? To všechno jsme v dnešním vydání Livesport Daily probrali s Václavem Krondlem (70), bývalým dlouholetým rozhodčím, mezinárodním delegátem a člověkem se zkušenostmi z řízení komise českých rozhodčích.

Sedmdesátiletý Václav Krondl je jedním z lidí, kteří toho v prostředí českých rozhodčích zažil nejvíce. Jako hlavní sudí působil v československé i české lize, zapískal si na evropském šampionátu 1996, odřídil finále Pohárů vítězů pohárů mezi Arsenalem a Parmou v roce 1994 a v životopise má bohaté zkušenosti z postu mezinárodního delegáta.

"Je potřeba změnit práci s českými rozhodčími a FAČR tuhle oblast rozhodně nesmí přehlížet a naopak ji věnovat mimořádnou pozornost. Bez rozhodčích fotbal nebude existovat, mizí osobnosti, což je svým způsobem katastrofa. Je to o každodenní práci a výchově rozhodčích," říká Václav Krondl.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Adekvátní finanční ohodnocení pro rozhodčí.

Jak VAR změnil přístup rozhodčích?

Výkony Dalibora Černého a Ladislava Szikszaye.

Úspěšnost Radka Příhody v čele Komise rozhodčích.

