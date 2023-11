Livesport Daily #130: Jaký příběh prožíval vedle reprezentační kauzy, popisuje Antonín Barák

Málokterému českému fotbalistovi se v posledních týdnech a měsících dostávalo takové mediální pozornosti jako Antonínu Barákovi (28). Záložník italské Fiorentiny vypadl v průběhu roku z nominací národního týmu a na veřejnosti se řešil jeho vztah s koučem Jaroslavem Šilhavým, ke kterému se vyjadřoval i sám Barák na setkání s novináři minulý týden. Jak vážné byly jeho zdravotní problémy, se kterými se potýkal během celého léta? Jak blízko byl jeho přestup do Neapole? Jak se dívá na svoji nejbližší budoucnost v Itálii? A jak vidí dva klíčové reprezentační duely Čechů? To všechno jsme probrali v dnešní epizodě Livesport Daily přímo s českým záložníkem.

Ještě na začátku června naskočil Barák v Edenu ve finále Evropské konferenční ligy proti West Hamu. Ihned poté ale na čtvrt roku kvůli zdravotním problémům absolutně vypadl z fyzické přípravy a fotbalové kariéry. I proto zatím jeho letošní sezona ve Fiorentině neprobíhá podle představ. V pátečním vydání podcastu Livesport Daily poodhaluje to, jak celé fyzicky i psychicky náročné období probíhalo.

"Začalo to úplně nevinně a nakonec to skončilo oboustranným zápalem plic, měl jsem výpotek na plicích, který se mi poté dostal až na osrdečník, byl jsem hospitalizovaný. Nikdo mi v tu chvíli ale neřekl, jak závažné to je, co by to mohlo znamenat pro moji další kariéru. Až později jsem se dozvěděl, že jsem mohl skončit jako Christian Eriksen na posledním Euru," vypráví Antonín Barák.

Livesport Daily #130: Jaký příběh prožíval vedle reprezentační kauzy? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Podrobnosti o jeho neuskutečněném přestupu do Neapole.

Reakce na jeho mediální výstup s novináři.

Plány do budoucna a střípky z angažmá ve Fiorentině.

Kvalitu hráčů v Serii A.

Kritiku jeho osoby.