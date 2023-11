Livesport Daily #132: Co znamená postup na Euro a konec kouče Šilhavého, vysvětluje Pavel Horváth

Český fotbalový národní tým zvládl klíčovou bitvu o postup na evropský šampionát a po výhře 3:0 nad Moldavskem nebude ani poosmé v české historii na Euru chybět. Reprezentační výběr už ale na turnaji v Německu nepovede trenér Jaroslav Šilhavý (62), který oznámil, že u týmu končí. Veledůležité utkání pro celý český fotbal a otázku nového kouče jsme ihned po utkání s Moldavskem probrali s bývalým hráčem národního týmu Pavlem Horváthem (48), se kterým jsme se pro dnešní díl Livesport Daily spojili po telefonu.

I přesto, že klíčový kvalifikační duel proti Moldavsku se svým týmem zvládl, skončil Jaroslav Šilhavý na lavičce české reprezentace. U národního týmu byl zkušený kouč pět let a stejně jako například Karel Brückner dovedl český výběr dvakrát na evropský šampionát.

"Když jsem se to po zápase dozvěděl, tak jsem byl překvapený, protože ta euforie a zadostiučinění po takovém úspěchu musí být veliké. My si ale asi nedokážeme představit, jaký je tlak na trenéra národního týmu. To, co se kolem týmu dělo v posledním období, jim dalo takové důvody, že už si členové realizačního týmu řekli, že už jim to za to nestojí," myslí si Pavel Horváth.

Livesport Daily s Pavlem Horváthem. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Výkon Tomáše Chorého v utkání proti Moldavsku.

Hodnocení celé kvalifikace.

Možného nástupce na postu reprezentačního kouče.

Ambice českého týmu na evropském šampionátu.

