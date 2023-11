Livesport Daily #133: Infekce mě přibrzdila, ale už jsem na sezonu připravený, říká Krčmář

Sezona zimních sportů je zpět. Už v sobotu 25. listopadu se rozjede světový pohár v biatlonu, a to závody ve švédském Östersundu. Nový ročník otevře mimo jiné biatlonistům nové destinace. Po 11 letech se také vrátí mistrovství světa do Česka. Ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě budou nejlepší biatlonisté bojovat o cenné kovy od 7. února 2024. Jak jsou na nový ročník světového poháru připraveni čeští závodníci a jaká je nálada v týmu, který v létě decimovala zranění? I na to jsme se ptali v podcastu Livesport Daily stříbrného medailisty ze Zimní olympiády v Pchjončchangu Michala Krčmáře.

V létě prodělal infekci, která ho vyřadila na dva měsíce z tréninkového procesu. Na nemoc, která postihuje jaterní enzymy, existoval podle doktorů jediný lék – a to klid. Michal Krčmář tak zmeškal vedle velké části přípravy i mistrovství světa v letním biatlonu. Žádné přehnané cíle si kvůli tomuto tréninkovému manku do nové sezóny nedává.

"Nějaká data a funční vyšetření za sebou mám, ale to jsou pořád jen data, až ty závody ukážou, jak to tělo opravdu po té pauze funguje. Pořád jsem pod kontrolou," říká Krčmář s tím, že se momentálně, na prahu nové sezony, cítí být naprosto zdravý.

Sám se snaží i na této zkušenosti najít nějaká pozitiva. V průběhu nemoci mu byl rádcem a oporou jeho dřívější reprezentační kolega Ondřej Moravec, který se stejnou nemocí bojoval před čtyřmi lety.

"Držím se toho, že Ondra se ten rok po infekci vrátil a dokázal závodit velmi kvalitně. Dokonce jsme v té sezóně získali i bronzovou medaili na MS v mixu, kde byl Ondra jedním ze členů té štafety," připomíná současná česká biatlonová jednička úspěch na MS v italské Anterselvě.

Sám očekává, že jméno Michal Krčmář ve startovní listině prvního individuálního závodu nové sezóny chybět nebude. Muži se jako první postaví na trať vytrvalostního závodu na 20 kilometrů. Zároveň ale nevylučuje, že by mohlo v průběhu sezony dojít k nějaké úpravě závodního plánu, aby byl hlavně fit a připravený na domácí šampionát na začátku února.

Ale ani jeho reprezentační kolegové neměli právě idylickou přípravu. Adam Václavík si ošklivě zlomil zápěstí a Tomáš Mikyska, který se blýskl stříbrem v supersprintu na MS v letním biatlonu, zase koleno. Kvůli následné operaci a delší rekonvalescenci tak bohužel zmešká nejspíš větší část nadcházející sezóny.

