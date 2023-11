Livesport Daily #134: Brabec, Kuchta a Coufal? Dám za ně ruku do ohně, říká Sadílek

Záložník Michal Sadílek (24) patří v nizozemském Twente Enschede k oporám týmu, kterému aktuálně patří třetí příčka v tabulce Eredivisie. A velmi důležitým hráčem je i pro českou fotbalovou reprezentaci, s níž v pondělí oslavil postup na Euro. Jak hráči prožívali trnitou cestu kvalifikační skupinou i poslední víkend, během něhož se zdaleka neřešil jen fotbal? I o tom je čtvrteční epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě Sadílek.

"Po postupu jsem cítil euforii i úlevu," popisuje Sadílek vrchol pondělního večera. "Každý postup za reprezentaci je pro mě krásný pocit, protože to můžu oslavit s lidmi, se kterými jsme bojovali po celou dobu kvalifikace. I přes nějaké obtíže jsme to zvládli a spadlo to z nás. Jsem rád, že jsme ten poslední zápas vyhráli s přehledem," pochvaluje si výkon týmu.

Během uplynulého víkendu se ale neřešil jen fotbal. Trojice reprezentantů Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal byla vyřazena z týmu poté, co v olomouckém baru dva dny před zápasem popíjela. Sadílek nicméně v podcastu řekl, že by byl rád, kdyby tito hráči měli dveře do národního týmu znovu otevřené: "Všichni, co tam jsme, se bereme jako de facto druhá rodina. Jsme spolu každý den. Vím, jací jsou, a že jsou to výborní fotbalisté se srdcem na správném místě. Nikdy bych je nehodil před smečku vlků. Takže za nimi stojím i teď. To, co se stalo, by se stát nemělo, ale oni si to uvědomují," je přesvědčen.

