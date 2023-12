Livesport Daily #141: Součkovi do ideálního lídra něco chybí, myslí si Lukáš Vácha

V sobotu večer rozhodl los o tom, že Češi se ve skupině fotbalového Eura příští rok v létě utkají s Portugalskem, Tureckem a jedním ze čtveřice Gruzie, Kazachstán, Lucembursko, Řecko. Je to snadná skupina, nebo postup spíš očekávat nemůžeme? Jak velkou komplikací je to, že národní tým zatím nemá trenéra? I o tom jsme si bezprostředně po losu telefonicky povídali s dalším hostem podcastu Livesport Daily, bývalým reprezentantem Lukášem Váchou (34).

"Určitě to není jednoduchá skupina, i vzhledem k tomu, jak jsme se na turnaj dostali. Na druhou stranu, šampionát může být úplně jiný a věřím, že bychom postoupit mohli," byla první reakce Lukáše Váchy na jména našich soupeřů na Euru. "Pozitivní je, že jsme nedostali nikoho z těch týmů ze skupiny B, to je fakt skupina smrti. Ale i tak máme těžkou skupinu. Jenže na druhou stranu, vybírat si jednoduchou skupinu, to se na takovém turnaji moc nedá."

Hlavním favoritem naší skupiny jsou i podle Váchy Portugalci: "Mají skvělý a široký kádr plný kvalitních hráčů v čele s Ronaldem a Brunem. Moc dobře se na turnaj připraví, koneckonců kvalifikací prošli naprosto hladce. Je to rozhodně jeden z favoritů turnaje. Nedokážu přesně říct, co by na ně mohlo z naší strany platit, záleží, kdo bude trenérem našeho národního týmu," myslí si Vácha.

Ten v podcastu zmínil právě i to, jakou komplikací může být, že zatím jako jediný z kvalifikovaných týmů nemáme trenéra. "Realizační tým už by měl skládat dílky do mozaiky, připravovat se na turnaj. Může to pro nás být nevýhodou, je takové ticho po pěšině. Snad se to vyřeší co nejdřív."

