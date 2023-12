Livesport Daily #142: Na trénink jsem se chodil zapotit, ne fotit na Instagram, říká Jakub Janda

Začala nová sezona Světového poháru ve skoku na lyžích, ale český fanoušek ji musí sledovat spíš s obavami. Sport, ve kterém se zlatým písmem do historie zapsala celá řada českých jmen, je v obrovské krizi. V posledních několika letech na světovou konkurenci nestačí a paběrkuje převážně v nižších soutěžích. Po desítkách let, během kterých se vždy našli skokani, kteří táhli tým a sbírali medailové úspěchy i na velkých akcích, se teď není o koho opřít. Jak si aktuálně český skok na lyžích stojí, a kde pro něj hledat podporu, když ztratil svůj dřívější lesk? Nejen tato témata jsme probrali v podcastu Livesport Daily s bývalým skokanem na lyžích Jakubem Jandou (45).

Sám získal největší úspěchy až v 27 letech, naprosto zlomovým pro jeho kariéru byla sezona 2005/2006. Z MS v Oberstdorfu přivezl stříbrnou a bronzovou medaili. Ve stejném roce vyhrál taky Světový pohár a prestižní Turné čtyř můstků, tehdy se o prvenství podělil s fenomenálním Finem Janne Ahonenem, když oba získali naprosto shodný počet bodů. Dnes český skok na lyžích marně takové výsledky vyhlíží. Světový pohár bude nejspíš objíždět jen nejzkušenější z českých skokanů – Roman Koudelka, ostatní závodníci budou bojovat v nižších soutěžích – v Kontinentálním poháru a FIS Cupu.

"Je pěkné, že vyhráváme všechny žákovské a dorostenecké ligy, ale nedokážeme ty úspěchy podržet do dospělého věku těch kluků. Třeba v Norsku děti do 14 let nezávodí, dělají to pro radost, my je tady od malička ždímeme k co nejlepším výkonům. Plácáme se po ramenou, měli jsme juniorské mistry světa, mistry světa žáků, ale posledního mistra světa mezi dospělými máme snad Jirku Parmu a Jardu Sakalu," říká.

Dnes třeba vedle syna bývalého skokana Jana Matury skáče i jeho syn. I na něm prý vidí, jak se doba změnila a s ní i samotný trénink. "Já do toho trenérům nijak nezasahuju, ale my jsme dřív jeli na kvalitu, dnes mi to někdy připadá jako takový udržovací trénink. Já se šel na trénink zapotit a ne se natočit na Instagram," glosuje s nadsázkou počínání dnešní mladé generace.

Pět let působil ve Svazu lyžařů jako předseda úseku skoku. Když funkci loni opouštěl, přiznává, že se smíšenými pocity. Finančně se mu podařilo skoky na lyžích stabilizovat, posunout je výkonnostně, už ale ne.

"Myslel jsem, že když ten sport je na tom tak špatně, tak že všichni potáhnou za jeden provaz, abychom došli společného cíle, ale to se bohužel nedělo," otevřeně pojmenovává některé důvody, proč se nedaří český skok na lyžích zvednout. Jako další pak zmiňuje chybějící zázemí. Čeští skokani dlouhodobě bojují za vybudování alespoň jednoho tréninkového centra – v zimě mohou trénovat jen v Harrachově – pokud je dostatek sněhu, jinak musí objíždět zahraniční můstky.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč utíkají dříve úspěšní čeští skokani trénovat za hranice?

Jaké změny přinese nový slovinský trenérský tandem?

Hrozí českému skoku na lyžích krach?

