Livesport Daily #148: Po kariéře mám naprostou averzi k pohybu, říká Ondřej Synek

Ondřej Synek (41) byl jedním z nejlepších českých sportovců, 16 let po sobě vozil medaile z velkých akcí typu mistrovství světa, Evropy nebo olympijských her. Chlap jako hora, silák jako hrom. Ale ani takoví lidé nejsou imunní vůči psychickým problémům. Ondřeje krátce před OH v Tokiu postihl syndrom vyhoření. On sám to nazývá propastí. Do Japonska nejel a záhy ukončil kariéru. Jak se na to celé dívá s odstupem několika let? O tom je středeční epizoda podcastu Livesport Daily, která vznikla ve spolupráci s firmou Uniqua.

"Sport je hodně návykový a musíte to mít rád. Veslování je hodně fyzicky náročné, hodně to bolí, člověk toho musí hodně dělat přes závit. Jen to vás posune k vítězství a před ostatní soupeře. Já chtěl vždycky všechno dělat naplno, jen díky tomu jsem se dostal tam, kde jsem byl," vysvětluje Ondřej Synek. Snad právě z tohoto náročného přístupu nakonec přišlo vyhoření, které stálo i za koncem jeho kariéry.

Dnes už do lodě nesedá. "Trávím život dál v práci, zůstal jsem na Dukle a vedu tam sekci veslování. Jsou to hodně organizační věci, ale jinak musím říct, že mi to vrcholové sportování za těch dvacet let stačilo a teď se mi ulevilo. Už jsem byl unavený," popisuje Synek s tím, že k pohybu má aktuálně poměrně averzi.

"Ale perfekcionismus mi zůstal," přiznává. "Jsem vyučený zlatník, tam je taky potřeba udělat vše dokonale. Když prostě něco dělám, snažím se, aby to bylo dokonalé." Z vyhoření se dostal a dnes je spokojený, ale dobře ví, že podobná hrozba číhá na řadu dalších sportovců, kteří se dlouhé roky snaží být perfektní.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak jeho tělo zareagovalo na absolutní konec sportování?

Sedne si ještě někdy v budoucnu do lodi?

Je ještě psychika sportovců pro někoho stigma?

