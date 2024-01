Ve věku 78 let odešla jedna z největších postav historie fotbalu Franz Beckenbauer. Německý obránce dvakrát vyhrál Zlatý míč, jako hráč získal na MS kompletní sadu medailí, zlato a stříbro přidal i jako trenér. K tomu pětkrát vyhrál Bundesligu a třikrát Pohár mistrů evropských zemí. Stal se idolem mnoha kluků, kteří vyrůstali v 60. a 70. letech. Jedním z těch, kteří si v dětství hráli na Franze, jemuž se přezdívalo Císař, byl i pozdější sportovní redaktor a komentátor České televize Pavel Čapek. Na Beckenbauera vzpomíná v nové epizodě podcastu Livesport Daily.

"Podle mě byl stoprocentně jedním z nejlepších fotbalistů historie, řadím ho do první desítky těch největších hráčů," říká Čapek. "Pro mě osobně to byl hned po Pelém největší idol mého dětství a mládí. Poprvé jsem ho viděl v televizi v roce 1966, bylo mi osm let a on hrál na mistrovství světa v Anglii. Tehdy dvacetiletý borec tam patřil mezi nepřehlédnutelné osobnosti. A i když nakonec Němci ve finále prohráli, už tenkrát bylo zřejmé, že je to velký hráč.”

“Asi všichni vědí, že hrál pozici zvanou libero, která dnes už neexistuje. Ale je třeba dodat, že on byl jejím nejúžasnějším prototypem," zdůrazňuje Pavel Čapek. "Rozvinul ten post do dokonalé podoby. Důkazem budiž to, že z pozice obránce získal Zlatý míč, to se nikomu jinému zatím nepovedlo. A on to zvládl hned dvakrát," vypočítává úspěchy Beckenbauera.

"Naprosto se vymykal všem do té doby známým standardům. Byl nejenom neuvěřitelně elegantní, měl i fantastický přehled ve hře, dokonale dokázal vést míč, byl nesmírně fotbalově inteligentní a také přirozený vůdce. Když se tohle všechno na hřišti skloubilo, vznikl skutečně výjimečný hráč."

Livesport Daily #167: Beckenbauer byl můj dětský hrdina, říká Pavel Čapek Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč si rodiče pro Franze nepřáli fotbalovou kariéru.

Jak skousl prohru ve finále Eura 1976 s Československem.

Jak jeho pověst pošramotila korupční podezření při působení ve FIFA.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple podcasts a Google podcasts.