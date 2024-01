Franz Beckenbauer zemřel: Co o něm během kariéry řekla velká jména světového fotbalu?

Franz Beckenbauer (†78) je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů historie. Během kariéry vyhrál téměř všechno, co se dalo a jako bonus přidal dva Zlaté míče. Na hřišti působil dominantním, ale přesto elegantním dojmem. To ostatně nejčastěji zmiňovaly i fotbalové osobnosti, které se k Císařově kariéře během let vyjadřovaly.

"Byl velmi elegantní, silný na míči a skvěle četl hru. Mohl hrát v obraně i ve středu zálohy, ale nejlepší byl podle mě jako libero, které rozehrávalo a vyváželo míče, čímž propojovalo obranu se středovou řadou," zmínil bývalý argentinský reprezentant Ossie Ardiles. "Byl rovněž skvělým vůdcem a lídrem kabiny," dodal mistr světa z roku 1978.

Někdejší francouzský reprezentant Eric Cantona přidal vzpomínku z dětství: "Když jsem byl malý, tak mi zlomil srdce. Jako osmiletý jsem v roce 1974 sledoval finále mistrovství světa mezi Západním Německem a Holandskem a fandil jsem Nizozemcům. Když prohráli, vyplakal jsem si oči. Byl jsem velmi smutný, ale teď chápu, že prohra měla jediný důvod. Císaře Franze."

"Mohl hrát jak v obraně, tak ve středu zálohy. Byl všestranný, pružný, velmi dobře četl hru, věděl kde se pohybovat a dokázal i dávat góly," všiml si Eusebio, portugalský držitel Zlatého míče pro rok 1965.

"Franz skvěle řídil hru. Výborně odebíral i rozdával míče, navíc nikdy nepanikařil. Prostě hráč, proti kterému se hraje složitě," pěl chválu Bobby Charlton, mistr světa z roku 1966. "Když si na zápas z toho roku vzpomenu, strávili jsme s Franzem většinu zápasu tím, že jsme hlídali jeden druhého. Ani jeden z nás týmu nepřispěl pozitivním způsobem. Byli jsme zaneprázdněni tím, abychom se navzájem k ničemu nepustili," dodal.

Fancouzský mistr světa z roku 1998 Emmanuel Petit označil Beckenbauera za pravého fotbalového gentlemana. "Byl schopen hrát kdekoli na hřišti, protože byl šikovný a výborně četl hru. Navíc byl ztělesněním fotbalové grácie. Byl prostě stylový," uvedl.

Podobně hovořil i Gerard Piqué, jenž se Španělskem vyhrál MS v roce 2010. "Na videích, která jsem viděl, byl Beckenbauer neuvěřitelný. Zapojoval se do útoků, dával góly a šéfoval týmu. Byl úžasný."

"Beckenbauer byl jedním z nejlepších fotbalistů, které jsem kdy viděl hrát," prohlásil Pelé, který si Císařem zahrál za New York Cosmos.