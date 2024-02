Loni oslavila WTA půlstoletí existence. Kritika na její fungování ale sílí, podle některých tenistek nebere ohled na ně a jejich zdraví. Hráčky narážejí na nelogicky postavený turnajový kalendář i na časté pozdní starty zápasů. Vedle toho chtějí po vzoru mužů garantovaný příjem pro ty nejlepší z nich. Změní se vedení organizace s příchodem nového ředitele po rezignaci Steva Simona na post výkonného ředitele? A v čem by měla WTA vyjít hráčkám vstříc? Nejen to řešila v nové epizodě Livesport Daily Lucie Šafářová.

"Třeba 150 nejvýše postavených tenistek by si zasloužilo mít nějaký garantovaný roční příjem, aby mohly počítat s tím, že si můžou dovolit trenéra, cestování a určitý životní komfort, protože pro tenistu je to obrovský stres. Jasně, že když je pak člověk v top 20, tak už si vydělá slušné peníze, má jakýsi polštář. Ale třeba pro mladou začínající tenistku to problém je," vysvětluje expertka Canal+ Sport a bývalá tenistka Lucie Šafářová.

Sama strávila větší část kariéry v hráčském sněmu WTA. Podle ní se tato témata řeší pravidelně, vůli ke změně ale příliš necítí. "Mrzí mě na WTA, že se neposunuje z místa. Tenis má obrovskou historii, zasloužil by si výrazně lepší marketing, ale nedostává ani polovinu toho, co by měl. Místo toho, aby se v tomhle směru WTA posunovala vpřed, tak stagnuje, nebo spíš couvá ještě zpátky," dodává Šafářová.

Vlna kritiky se na WTA snesla po Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu. Hráčky bojovaly s nepřízní počasí, protože se hrálo netypicky venku, ale také s nezájmem publika. Narychlo postavené kurty byly tenistkám k dispozici až na poslední chvíli, povrch byl hrbolatý. Po kritice složil funkci výkonného ředitele Steve Simon, předsedou představenstva ale zůstává. Podle Šafářové by do čela organizace měla usednout žena, kterou zná celý svět, například Martina Navrátilová, která WTA už jednou vedla.

Livesport Daily #187: WTA potřebuje ve vedení ženu, nabádá Lucie Šafářová Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Plány na organizaci Masters v nedemokratických zemích.

Postoj asociace k účasti ruských a běloruských tenistů na turnajích.

Možné sloučení ATP a WTA.

