Livesport Daily #185: Proč ztroskotal přestup Čecha do Barcelony, líčí agent Pavel Zíka.

Pavel Zíka patřil společně s Pavlem Paskou a Zdeňkem Nehodou k prvním českým agentům, kteří se na přelomu milénia zapsali do paměti fotbalových fanoušků. V roce 1998 založil agenturu Sport Invest, ze které po 13 letech odešel, a nyní stojí se svými syny Filipem a Davidem v čele Global Sports Agency. Proč nedopadl přestup Petra Čecha do Barcelony? Jak moc ovlivňují práci hráčských agentů novináři a neustálé přestupové spekulace? A jak velké provize z přestupů fotbaloví agenti mají? To vše v nové epizodě Livesport Daily právě s Pavlem Zíkou.

Petr Čech se stal absolutní legendou londýnské Chelsea a celé Premier League. Nechybělo ale mnoho a český gólman mohl udělat velkou kariéru úplně někde jinde, konkrétně ve španělské La Lize. Ještě před přestupem do Chelsea o něj totiž usiloval gigant z Barcelony.

"Bylo to prakticky hotové. Bylo to v době voleb prezidenta klubu, kdy jsme byli spojení s panem Bassatem, který byl velkým favoritem a se kterým jsme byli domluveni. Nakonec ho ale v posledních dnech předskočil tehdy ještě neznámý právník Joan Laporta, který slíbil, že do klubu přivede Davida Beckhama. Laporta vyhrál a z přestupu Čecha tak sešlo. Bylo to pro nás velké zklamání," vzpomíná Pavel Zíka.

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak se změnila práce fotbalových agentů.

Kdo patří mezi agenty k největším celebritám.

Jaké je renomé české ligy a českých hráčů.

