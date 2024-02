Livesport Daily #186: Slavia si Zimou kupuje pět bodů v boji o titul, říká datový analytik Dobiáš

Ve fotbalové Evropě byl v lednu během zimního přestupního období relativně klid a žádné velké dostihy v podepisování hráčů se nekonaly. České vody v posledních dnech rozvířil zejména návrat stopera Davida Zimy (23) do pražské Slavie, která si stopera koupila z italského Turína zpátky za zhruba 100 milionů korun. Zima tak stál stejně jako Nicolae Stanciu (30) a právě oni dva jsou nejdražšími hráči v historii české ligy. Proč nebyla frekvence zimních transferů v lednu větší a jaké je pozadí návratu Davida Zimy jsme v dnešním vydání Livesport Daily rozebrali s analytikem a skautem společnosti 11Hacks Jakubem Dobiášem.

Návrat třiadvacetiletého reprezentačního stopera Davida Zimy do pražské Slavie je největší událostí zimního přestupního okna v Česku. Bývalý hráč italského Turína podepsal v Edenu smlouvu do roku 2028. Olomoucký odchovanec má přispět k návratu ligového titulu do kabiny sešívaných.

"Pokud bude mít Zima takovou výkonnost, jakou měl před pár lety a jakou očekáváme, a pokud na jaře dokáže zabránit pěti gólům navíc oproti svým konkurentům, tak Slavii dokáže získat něco kolem pěti bodů do tabulky. Pokud to tak opravdu bude, tak je to skvělý transfer a nemáme se o čem bavit," říká Jakub Dobiáš ze společnosti 11Hacks.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Výkony Davida Zimy v Itálii z pohledu dat.

Hodnocení evropských stoperů.

Částku, za kterou se David Zima do Slavie vrátil.

