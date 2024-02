Livesport Daily #184: Množství policistů u stadionů je přehnané, myslí si právník Martinec.

Přítomnost policistů na zápasech a hlavně míra, v jaké se před utkáními i po nich v okolí stadionu pohybují. To je velké téma pro fotbalové fanoušky, kteří navštěvují zápasy FORTUNA:LIGY. Mezi ně patří i právník Tomáš Martinec, který pravidelně chodí na ligu v Edenu a během podzimu shromažďoval informace o tom, kolik trestných činů a přestupků se na českých stadionech stalo. Zjistil, že víc než 99 procent fanoušků se žádného závadného jednání nedopustilo. Dává tedy extenzivní nasazení policistů smysl?

"Chodím na fotbal už dlouho a subjektivně mi přišlo, že manévry, které se dějí okolo zápasů, neodpovídají tomu, co se tam reálně děje. Od začátku sezony jsem začal žádat policii o záznamy, kolik osob spáchalo na fotbale trestný čin nebo přestupek,” popisuje svou aktivitu Martinec. "Na podzim přišlo na fotbal skoro milion fanoušků. Evidováno je 37 přestupků a čtyři trestné činy. Nejde úplně zjistit, o jaké činy se jednalo, to uváděno není, ale je z toho patrné, že 99 procent fanoušků se na fotbale chová v mezích zákona," upozorňuje Martinec.

"Bohužel nevíme, kolik policistů bylo nasazeno. Údaj o počtu nasazených policistů sice v dokumentech je, policie mi to ale s odkazem na taktické důvody začerňuje," popisuje Martinec. "Ale to mi tolik nevadí, můj cíl je jiný. Ukázat, že fanoušci se na fotbale chovají povětšinou bezproblémově. Policisté argumentují, že kdyby tam nebyli, statistiky by byly horší. Ale to je takový geniální argument, protože se nedá nijak vyvrátit. Každopádně v jiných případech policie vysvětluje absenci těžkooděnců na různých demonstracích tím, že nechce eskalovat situaci. Ve fotbale zjevně uvažuje úplně opačně, to se mi zdá jako zvláštní rozpor v uvažování policie."

"Určitě v tom hraje svou roli stigma vůči fotbalovým fanouškům. Podobné vnímání pak ještě podněcují cvičení, kdy se trénuje například obrana pro situaci, kdy by fotbaloví fanoušci unesli letadlo," smutně konstatuje Martinec. "Vytváří to společenský obraz fotbalových fanoušků, vysílá to signál, že by se jich veřejnost měla bát. A to mi nepřipadá správné," uzavírá Martinec.

Livesport Daily #184: Množství policistů u stadionů je přehnané, říká právník Martinec. Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zápasy kterých týmů byly na jaře podle policie nejrizikovější.

Jak funguje komunikace policie směrem k fanouškům.

Jestli jsou opatření české policie při fotbale srovnatelná se zahraničím.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.