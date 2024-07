Livesport Daily #310: Paříž bude výjimečná, hezčí sportoviště jsem neviděl, říká novinář Kadeřábek

Po domácím hokejovém šampionátu a fotbalovém Euru přichází grandiózní tečka letošního nabitého sportovního léta. Paříž hostí 33. letní olympiádu a v očích sportovních fanoušků by mělo jít o jedny z nejlepších her v dějinách. Svědčí o tom i páteční slavnostní zahájení, které se neuskuteční jako tradičně na stadionu, ale na řece Seině. Jak vypadá Paříž pár hodin před oficiálním začátkem her? V čem bude letošní olympiáda výjimečná? A kolik medailí přivezou čeští sportovci? To všechno jsme probrali s Petrem Kadeřábkem, redaktorem a komentátorem stanice Radiožurnál Sport, který je přímo v dějišti už na své sedmé olympiádě.

Olympijské hry se vrací do Paříže po sto letech a dnes oficiálně odstartují velkolepým zahájením na řece Seině. Medaile se budou rozdávat ve 32 sportech v 329 disciplínách a bude u toho pochopitelně i česká výprava, která čítá po zranění Markéty Vondroušové celkem 112 sportovců. Na letošní olympiádu se prodalo podle pořadatelů rekordních 8,6 milionu vstupenek a sportoviště jsou umístěna jak na ikonických místech (před Eiffelovou věží, náměstí Svornosti či Velký palác), ale i mimo francouzskou metropoli (Marseille či Tahiti).

"Ta sportoviště jsou asi nejhezčí, jaké jsem kdy viděl. Už jen pohled z tribuny beachvolejbalového kurtu přímo na Eiffelovu věž je monumentální a nádherný. Lukostřelba je umístěna hned vedle Invalidovny, střelci střílí od místa, kde je pochován Napoleon, to je zkrátka neuvěřitelné. Propojení sportovišť s těmi historickými památkami se organizátorům povedlo bravurně. Když jsem si procházel českou sestavu, tak my těch adeptů na vysněné medaile máme opravdu hodně, takže si klidně myslím, že bychom mohli získat dvanáct až čtrnáct cenných kovů," říká novinář Kadeřábek, který je přímo na místě už na své sedmé olympiádě.

