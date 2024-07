OH v Paříži, den do zahájení: Nový Zéland ragbyové stříbro neobhájí, Omarov přišel o Hry

Přestože slavnostní zahájení olympijských her v Paříži proběhne až v pátek 26. července, už ve středu započaly boje v základních skupinách pro fotbalisty a ragbisty. Ve čtvrtek se k nim přidali i lukostřelci či házenkářky. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:07 – Novozélandští ragbisté neobhájí stříbrné olympijské medaile. All Blacks vypadli ve čtvrtfinále pařížského turnaje o sedmi hráčích s Jihoafrickou republikou, s kterou si přitom ve středu ve skupině poradili. Do sobotního semifinále postoupili také domácí Francouzi, Australané a vítězové obou předchozích olympijských turnajů z Fidži.

22:25 – Český zápasník Artur Omarov přišel kvůli zranění achilovky o účast na OH v Paříži. Zranil se v tréninku před odletem do dějiště her a je po operaci.

20:01 – Po absenci na letošním Roland Garros, kde měla obhajovat finále, je tenistka Karolína Muchová alespoň na olympijských hrách. Zatím jako jediná Češka, protože její kolegyně ještě nedorazily z turnaje WTA v Praze. V rozhovoru s novináři po dnešním tréninku řekla, že se jí atmosféra olympijských her zamlouvá. "Je tady strašně málo lidí, je to takové poloprázdné. Je to zvláštní, ale příjemné. I ty barvy za kurtem, modrá mi docela sedí," řekla.

19:11 – Kanadské obhájkyně zlatých medailí z Tokia vstoupily do turnaje fotbalistek výhrou 2:1 nad Novým Zélandem. Zápasu předcházela aféra s dronem, kterým členové kanadského týmu natáčeli novozélandský trénink. Trenérka Bev Priestmanová vyvodila z incidentu osobní odpovědnost a rozhodla se, že v dnešním utkání nebude na lavičce.

Statistiky utkání. Livesport

18:04 – Další hvězdné jméno se nakonec nezúčastní tenisového turnaje, tentokrát jde o světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, která se dnes odhlásila.

17:56 – Už od soboty se na olympiádě v Paříži budou rozdávat první z celkových 329 sad medailí. Pod pět kruhů o ně přijely bojovat i mnohé globální superstar, pro některé z nich je dokonce cenný kov z her tím posledním chybějícím v téměř nekonečném výčtu kariérních úspěchů. Na koho bude v následujících týdnech upřena největší pozornost?

Americký basketbalový Dream Team na londýnském nádraží na cestě do Paříže. Lebron James pátý zleva. Profimedia

17:23 – Vlajkonoši slovenské výpravy na pátečním slavnostním zahájení budou vodní slalomáři Jakub Grigar a Zuzana Paňková. Informoval o tom ve čtvrtek portál Slovenského olympijského a sportovního výboru (SOSC).

17:06 – Další sada olympioniků, v čele s Lukášem Krpálkem, už je na cestě do dějiště olympijských her.

16:40 – Český lukostřelec Adam Li při debutu na Hrách obsadil v Paříži v kvalifikaci 61. místo. S Marií Horáčkovou do osmifinále mixu neprošli.

15:15 – Argentinská média nešetří kritikou vůči organizátorům olympijských her po středečním kontroverzním utkání mezi fotbalisty Argentiny a Maroka, které poznamenalo více než dvouhodinové přerušení v úplném závěru. Zápas podle nich po pořadatelské stránce dopadl katastrofálně, Francii jakožto hostitele her označil tisk za zemi třetího světa.

Utkání mezi Argentinou a Marokem mělo netradiční dohru. AFP

14:50 – Dvojnásobného olympijského šampiona v judu Lukáše Krpálka v prvním kole čeká Nizozemec Jelle Snippe, bronzový medailista z loňského ME.

14:05 – Videoanalytik kanadských fotbalistek Joey Lombardi dostal za použití dronu při tréninku Novozélanďanek u soudu v St. Etienne osmiměsíční podmíněný trest vězení. Třiačtyřicetiletý muž ve středu podle agentury AFP vinu přiznal a stejně jako asistentka trenérky Jasmine Manderová už opustil dějiště olympijských her.

12:20 – Tenisté už znají los olympijského turnaje v Paříži, který bude zahájen v sobotu na antukových kurtech v dějišti grandslamového Roland Garros. Jediná nasazená Češka Barbora Krejčíková, čerstvá vítězka Wimbledonu, začne soubojem se Španělkou Sarou Sorribesovou. Tomáše Macháče čeká hned v prvním kole Číňan Zhizhen Zhang, s nímž letos zaznamenal několik úspěchů ve čtyřhře. Už ve druhém kole může dojít na elektrizující souboj Novaka Djokoviče s Rafaelem Nadalem. Více informací najdete v článku.

12:00 – Do Paříže se na Hry vydala více než stovka českých sportovců a svého "zástupce" má také Livesport. V roli dobrovolnice se do francouzské metropole vypravila Senta Martynenko, která se zatím rozkoukává a sleduje přípravy na velký sportovní svátek.

Senta Martynenko v Paříži u Českého domu. Senta Martynenko

11:45 – První česká sportovkyně v akci na olympijských hrách v Paříži Marie Horáčková obsadila 31. místo v kvalifikaci lukostřelkyň. Úřadující mistryně světa se tím pádem umístila těsně nad polovinou výsledkové listiny čítající 64 jmen. Soutěž hned přinesla první světový rekord her, výkonem 694 bodů se o něj postarala Korejka Lim Si-hjon. Od 14:15 mají kvalifikaci na programu muži a zasáhne do ní debutant na olympijských hrách Adam Li.

11:28 – Judista Lukáš Krpálek si osobně přál, aby vlajkonošem české výpravy na zahájení Her byl jeho kamarád vodní slalomář Jiří Prskavec. Vítěz z Ria de Janeiro a Tokia, který nesl vlajku již na úvod her v roce 2016, v rozhovoru s novináři na tiskové konferenci před dnešním odletem do Paříže ale zdůraznil, že si volby dalších reprezentantů váží. "Musím říct, že mě překvapilo, že si sportovci zvolili mě. Tím, že jsme byl vlajkonošem už v Riu, tak jsem s tím nepočítal. Ale beru to a moc rád do toho půjdu a vlajku ponesu s hrdostí," řekl Krpálek.

10:10 – Letní olympijské hry v minulosti přinesly většinou oživení akciových trhů hostitelských zemí. Po posledních deseti hrách šly indexy jen ve dvou případech do minusu. Olympijským šampionem na burze byla v roce 1996 americká Atlanta. Vyplývá to z analýzy společnosti XTB. Letošní olympiáda začíná v Paříži v pátek.

08:20 – I když se chystá na svou první olympiádu v kariéře, má golfistka Sára Kousková vysoké ambice. Pětadvacetiletá hráčka dokonce v koutku duše myslí na medaili. Přestože ženám začne v Paříži první kolo až za dva týdny, Kousková odcestuje do dějiště her už dnes tak, aby mimo jiné stihla i páteční slavnostní zahájení. Novinářům řekla, že je ráda, že bude mít ve startovním poli krajanku Kláru Davidson Spilkovou, a že si možná najde v Paříži chvilku i na malování. Více informací najdete v článku.

07:40 – Zatímco středeční program na OH v Paříži patřil fotbalistům a ragbystům, čtvrtek by měl být především o ženských týmových sportech – poprvé se představí fotbalistky a házenkářky. Dál bude ovšem pokračovat i turnaj v sedmičkovém ragby mužů.

07:30 – Prvními českými sportovci, kteří se zapojí do klání na pařížské olympiádě, budou v průběhu čtvrtečního dne lukostřelci Marie Horáčková a Adam Li. Oba nastoupí do rozstřelů soutěží jednotlivců, které rozhodnou o nasazení do bojů v play off. Pro Horáčkovou začne den už prvními pokusy v 9:30, Adam Li začne svůj "ranking round" ve 14:15.

Play off je na programu až od úterý 30. července, přičemž o medaile se bude bojovat v sobotu 3. srpna u žen, respektive v neděli 4. srpna mezi muži. Česká dvojice je kvalifikovaná i do soutěže dvojic a i v tomto případě rozhodne o nasazení a soupeřích pro play off právě čtvrteční rozstřel. Týmová soutěž vyvrcholí playoffovými boji v pátek 2. srpna. Více informací najdete v článku.

Lukostřelci Horáčková a Li zahájí olympijský program čtvrteční kvalifikací. Profimedia

07:00 – Olympijské hry pokračují ve své snaze zaujmout mladé fanoušky. Poté, co minule přibyly pod pět kruhů na zkoušku skateboarding, surfování, sportovní lezení a natrvalo také pouliční verze basketbalu tři na tři, je tentokrát novým sportem breakdance. Neznamená to však rostoucí počet sportovců, ten naopak organizátoři zredukovali v porovnání s minulými hrami v Tokiu zhruba o šest stovek na 10 500, což je nejméně od Atlanty 1996. Zastánce genderové otázky potěší, že poprvé v historii budou mít navlas stejné zastoupení muži i ženy. Více informací najdete v článku.

06:30 – Trenér Argentiny Javier Mascherano označil události, které poznamenaly středeční porážku jeho týmu s Marokem 1:2 v úvodním utkání olympijského fotbalového turnaje, za ostudu a cirkus. "Je ostuda, že k tomu došlo, ovlivnilo to celý turnaj. Tohle by se nestalo ani někde v nižší lize, je to ubohé," ulevil si kouč. Více informací najdete v článku.

06:20 – Windsurfařka Kateřina Švíková si před startem olympijské regaty pochvaluje, že podmínky v Marseille už dobře zná z loňského testování. Také posádka třídy 49er FX Zosia Burska a Sára Tkadlecová má za sebou plánované dva jachtařské tréninky. "Byla jsem tady vloni na testování a už tehdy bylo vše dobře připravené. Nyní přibylo pár budov a plotů, zvýšila se ostraha, ale jinak je vše hodně podobné, takže jsem ráda, že už vím, co mě čeká," uvedla Švíková v tiskové zprávě.