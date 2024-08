Livesport Daily #318: Představovali jsme si jiný kádr, chceme posily, říká Saňák o Pardubicích

Velký třesk prodělaly v létě fotbalové Pardubice. Pryč je nejen trenér Radek Kováč, ale i důležití členové základní sestavy jako Michal Hlavatý, Antonín Kinský, Denis Halinský, Pablo Ortiz nebo Marek Icha. Jak se s tím východočeský tým vypořádává, proč přivádí neznámé hráče ze slabších soutěží a jak si vyhodnocuje vstup do sezony? I o tom hovořil v podcastu Livesport Daily hlavní trenér pardubického klubu Jiří Saňák (46).

"Odešlo nám přes léto sedm hráčů základní sestavy, důležitých hráčů. Není snadné, aby si ten tým teď sedl, noví kluci si na sebe musejí zvykat," vysvětluje Jiří Saňák, proč se Pardubice na začátku sezony potýkají s kolísavou formou. "Hráči, kteří zůstali, mají najednou jiné pozice. Navíc kádr vypadá jinak, než jsme plánovali, původně tu s námi měl být Kissiedou, měl tu zůstat Halinský, Pech s námi trénoval a odešel. Není to snadná situace a jsem tedy rád, že jsme i v takové chvíli zvládli vyhrát zápas v Budějovicích," pochvaluje si první pardubický bodový zisk v aktuální sezoně.

"Do Pardubic mě nalákalo, že v tom týmu mám šanci něco postupně tvořit. Je to o dennodenní práci. Cítím v klubu velký potenciál, ale nechci se zároveň svazovat tím, že třeba musíme hrát prostřední skupinu," dodává. "V Pardubicích se dobře pracuje s mládeží, postavil se stadion, prostě se to všechno postupně buduje. Krok po kroku se zlepšovat. Není to nic megalomanského, to se mi líbí."

"Každý trenér vám asi řekne, že by ještě chtěl posílit kádr. Ten náš určitě uzavřený není, hledáme aktuálně hráče do středu zálohy někoho silného na míči a zároveň bychom přivítali ještě hráče do křídelních pozic," poodhaluje pardubické plány Saňák.

Livesport Daily #318: Představovali jsme si jiný kádr, pořád chceme posily, říká Jiří Saňák o Pardubicích Livesport

