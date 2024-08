Livesport Daily #335: Podvody na paralympiádě? Klidně i špendlík do paty, říká Jan Povýšil

Olympiáda v Paříži je minulostí, francouzská metropole však žije sportem dál. Ve středu totiž začala pod Eiffelovou věží paralympiáda, na kterou se podle organizátorů prodaly dva miliony vstupenek. Jak se v české společnosti posunulo vnímání lidí s handicapem? Jak se dá na paralympiádě podvádět? A jaká je realita ve fungování a podmínkách pro paralympioniky? To všechno jsme v dnešním vydání Livesport Daily probrali s pětinásobným paralympijským medailistou a současným novinářem Janem Povýšilem.

Česká výprava v Paříži čítá celkem 32 sportovců, kteří obhajují osm cenných kovů z Tokia. Tým je o čtyři sportovce širší než v roce 2021, takže se po 20 letech podařilo zastavit propad v počtu českých účastníků her. Na nich se bude 11 dní, tedy do 8. září, soutěžit ve 22 sportech.

Zatímco doping je na paralympiádách velmi ojedinělý, i tady se najdou způsoby, jak se sportovci snaží získat nad soupeři výhodu nesportovním chováním. "Systém roztřídění do paralympijských kategorií je poměrně složitý a všichni by měli soutěžit se soupeři, kteří jsou na tom alespoň přibližně stejně. Jsou ale případy, kdy sportovci například na základě rad trenérů usilují o to, aby byli zařazeni do jiné kategorie, ve které mají větší šanci na úspěch. Prakticky hrají, že jsou víc postižení, než doopravdy jsou. Známé jsou taky příklady například píchání špendlíku do paty, což má u některých postižení za následek zvýšení krevního tlaku, tím pádem i lepší výkony," říká Povýšil.

Livesport Daily #335: Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Podmínky českých paralympioniků a finanční odměny.

Vnímání handicapovaných lidí v Česku.

Jaké je zákulisí paralympiády?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.