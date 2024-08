Livesport Daily #333: Skoro jsme na tribuně buleli dojetím. Sparta je klub evropské úrovně, říká Voříšek

Ligu mistrů ve sparťanském dresu nejprve okusil a následně v sezoně 2004/05 vybojoval svůj jediný titul v životě. Vydatně tak tehdy přispěl k poslední účasti pražské Sparty v soutěži. Petr Voříšek nyní osobně na Letné sledoval, jak se jeho oblíbený klub po dlouhých 19 letech znovu dostal mezi evropskou fotbalovou elitu. Jaké jsou důvody sparťanského postupu a úspěchů posledních let? Co pro něj znamená vidět Spartu znovu mezi evropskou elitou? A jak vnímá její šance v evropské konkurenci? To vše se dozvíte v dnešní speciální epizodě Livesport Daily, kterou jsme pro vás nahráli jen pár minut po skončení úspěšné sparťanské odvety přímo na stadionu. Příjemný poslech.

“Seděl jsem přímo na tribuně s dalšími bývalými hráči. Byl tam třeba Horst Siegl, Martin Frýdek, Tomáš Hübschman. A byla tam hodně emotivní atmosféra. Skoro jsme tam s klukama buleli, tak nás to vzalo. Říkali jsme si, že klukům závidíme, že postoupili. Zároveň jsme si říkali, že máme na kahánku,” popisoval viditelně dojatý Voříšek ihned po utkání zážitky ze sparťanského postupu.

“Ten stav je nejlepší, co pamatuji. Myslím, že kdyby stadion měl kapacitu ještě pro dalších deset tisíc lidí, tak se vyprodává, a i v tom už se podnikají určité kroky. Kultura klubu se ohromně proměnila, těch faktorů za tím je víc. A když vidíte, co se kolem Sparty děje z hlediska fanouškovské podpory, to je něco neuvěřitelného. To je až fanatismus v dobrém slova smyslu. Je to rozhodně nejlepší klubová situace, kterou pamatuji,” dodal bývalý obránce, či záložník.

Livesport Daily #333: Skoro jsme na tribuně buleli dojetím. Sparta je dnes klub evropské úrovně, říká Petr Voříšek Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Co rozhodlo odvetu?

Které změny vnímá jako klíčové pro poslední sparťanské úspěchy?

Jak se lze na Ligu mistrů připravit, pokud do ní hráč naskakuje poprvé v kariéře?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.