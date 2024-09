Livesport Daily #336: Češi ve West Hamu mi práci usnadňují, říká britský velvyslanec Field

Matthew Field (47) působí jako britský velvyslanec v České republice už řadu měsíců a díky své autenticitě a snaze naučit se český jazyk, se velmi rychle stal známým po celé zemi. Práce diplomata obnáší mnoho forem a sám velvyslanec, mimochodem vášnivý sportovec, potvrzuje, že v propagaci Velké Británie v tuzemsku hraje velkou roli i sport. Právě propojení diplomacie a sportu je na globální úrovni stále častějším jevem. Co Field na rostoucí vliv sportu v mezinárodních otázkách říká? Jak vnímá fakt, že Daniel Křetínský je jedním z majitelů West Hamu United? A překvapilo ho, jak moc Češi prožívají hokejové mistrovství?

"Když se nad tím zamyslím, někdo by možná mohl říct, že si pracovní štace vybírám na základě velkých sportovních událostí. Navštívil jsem díky tomu olympiádu a fotbalový šampionát v Brazílii. Samozřejmě jsem byl v Londýně na olympiádě v roce 2012 a nyní v Česku na hokejovém mistrovství světa," popisuje britský velvyslanec své zkušenosti s velkými sportovními akcemi v rozhovoru. "Díky tomu už jsem párkrát zažil momenty, kdy národ žil sportem. Zde se mi líbilo, jak opravdová atmosféra při hokejovém turnaji byla. Bylo to jedinečné. Nejnavštěvovanější turnaj v historii. Samozřejmě, když se daří hostitelům, turnaj má tendenci pokračovat v tom nadšení," dodal.

"Někteří lidé jsou dokonce lepší, možná v tom, že tak nějak reprezentují zemi automaticky a jsou hlasem a reprezentantem dané země. A já jsem byl opravdu ohromen, tím, jak to Češi dělají. Co čeští sportovci dělají pro tuto zemi v zahraničí. Myslím, že je to skvělý zdroj reprezentace a příležitost. A je to vidět nejen u tenisu, ale i v jiných oblastech. Je to velmi pozitivní," shrnul své zkušenosti s českými sportovními hvězdami.

