Livesport Daily 345: Za Rajchla kandiduju kvůli sportu. Do ČT se rád vrátím, říká Josef Němec.

Dlouhé roky byl Josef Němec známý všem sportovním fanouškům jako fotbalový expert na ČT Sport. Jeho komentátorské období je teď ale, minimálně na čas, minulostí, protože se dal na politiku. V krajských volbách na Karlovarsku je coby nestraník dvojkou na kandidátce uskupení Správná volba PRO kraj, které je společným projektem Trikolory a strany PRO Jindřicha Rajchla. Proč zkouší štěstí v politice? A jak jde dohromady jeho angažmá v ČT s tím, že Rajchl by ji rád zrušil? Nejen o tom hovoří v dnešní epizodě Livesport Daily.

"Pohyboval jsem se roky v profi sportu, teď už dlouho v amatérském, trénuju i spoustu dětí. A mám pocit, že bych tomu mohl dát ještě víc, nebýt jen v pozici trenéra, ale mít i možnost o něčem rozhodovat. Sport je brutálně podfinancovaný a je třeba s tím něco dělat," vysvětluje Němec svou motivaci dát se na politiku.

"Všechno to začíná už u dětí ve školách, jsme snad poslední země v Evropě, kde mají děti jen dvě hodiny tělocviku. Jinde děti sportují čím dál víc, u nás je to naopak a pak to vidíme na zdraví obyvatel. Je na čase s tím něco dělat," popisuje Němec, kterého většina z fanoušků zná z ČT sport. Šéf strany, za kterou Němec jako nestraník kandiduje, by přitom rád existenci veřejnoprávní televize ukončil.

"Nejsem povinný ve všem souhlasit s tím, co říká Jindřich Rajchl. Ze svého úhlu pohledu, který se týká hlavně sportovní sekce, považuju Českou televizi za smysluplné médium. Pokud by volby nedopadly, rád se tam vrátím, s klukama jsme se o tom předem bavili," vysvětluje svůj pohled na ČT.

"Mám tu práci v televizi rád, pohyb ve sportovním prostředí mi vyhovuje. Kdyby mě ale odmítli, tak poděkuju a pochopím to, budu mít i dál přesto Českou televizi rád. Ale jak říkám, mám příslib, že v momentě, kdy se volby nezdaří, tak se pojede dál," dodává Němec, že počítá s návratem do veřejnoprávní televize.

V páteční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Co konkrétně by změnil ve sportu?

Proč si ke spolupráci vybral zrovna Jindřicha Rajchla?

Co si myslí o účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích?

