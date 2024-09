Plná náměstí, neopakovatelná atmosféra a vzpomínky, které nejde z hlavy vymazat. To lze prohlásit jak o sametové revoluci, tak o zlatých oslavách hokejistů z Nagana. Jak listopad 1989 změnil fungování tuzemského sportu? A dá se o Naganu, největším sportovním úspěchu v českých dějinách, mluvit jako o samostatném historickém milníku? V posledním dílu minisérie Livesport Daily hovoří historik Michal Stehlík o momentech, kdy sport a politika byly prakticky jedno a totéž.

“V prvních momentech revoluce nemají sportovci strach z politické perzekuce, ale z perzekuce v rámci klubu. Ve Vítkovicích, kde hrozí, že nebudou prémie. Panuje obava, jak funkcionáři zareagují. A v průběhu revoluce je to pak hodně o individualitách, osobnostech a o individuálních strategiích. Myslím, že ta atmosféra postupně vcucla všechny. Ale viděl bych to spíš tak, že v těch funkcionářských kancelářích bylo ticho a čekalo se, jak to celé dopadne,” popisuje Stehlík atmosféru ve sportovním prostředí v průběhu listopadu roku 1989.

“Ve společnosti se odehraje něco neuvěřitelného. I vlivem toho, v jakém rozpoložení se v tu chvíli nachází. Přirovnal bych to asi k tomu, když depresivnímu pacientovi dáte na chvíli tu správnou pilulku. Ono to samozřejmě je jen chvilkové. Ale ta euforie v té paměti už zůstane. Zažijete centrum města, jde to napříč společností. A návrat hokejistů, to je tak trochu po česku. Něco mezi euforií a alkoholovým šílenstvím,” rozebírá v různých perspektivách legendární triumf na turnaji století.

Livesport Daily #337: Nagano je historická událost celé země, opravdový předěl, líčí historik. Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak rezonovalo první porevoluční mistrovství světa ve fotbale v roce 1990?

V jakém společenském kontextu se slavné vítězství v Naganu odehrávalo?

Lze Nagano srovnat s nějakým jiným sportovním úspěchem československé historie?

