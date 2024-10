Livesport Daily #368: Klopp renomé neztratí, jednou bude trénovat Německo, myslí si Minha.

Když trenér Jürgen Klopp (57) skončil v Liverpoolu, mnozí tipovali, že bez práce dlouho nevydrží a převezme třeba reprezentaci Německa. On ale dodržel slovo a po konci na Anfieldu několik měsíců nebyl vidět. Až teď překvapil oznámením, že od nového roku začne zastávat roli Global Head of Soccer v koncernu Red Bull. Co tahle pozice obnáší? Na kolik peněz si Klopp přijde? A jak unese negativní hlasy? O tom v Livesport Daily hovořil Martin Minha, komentátor stanice ⁠CANAL+ Sport⁠.

"Že se vrací do fotbalu, to mě u Kloppa vlastně nepřekvapuje. Četl jsem jeho knihy a vím, že už když končil v Dortmundu, chtěl si dát delší volno, ale měl prý tolik energie, že ho jeho manželka hnala znovu do práce," směje se fotbalový expert Minha. "Je extrémně energický, i když sám mluvil o únavě, já jsem z něj pořád energii cítil. Osobně mám radost, že bude alespoň takhle zpátky, i když si myslím, že moc viditelný nebude. Teď je jeho nástup do Red Bullu velké téma, ale za pár měsíců si na to možná ani nevzpomeneme, protože ta pozice by opravdu neměla být ve světle reflektorů," vysvětluje Minha.

Co přesně pozice Global Head of Soccer u Red Bullu bude obnášet? "Měl by mít na starost strategické vize celé společnosti. Měl by podporovat filozofii společnosti, podporovat mezinárodní skauting a podporovat rozvoj koučů. To poslední by ho podle mě mohlo bavit ze všeho nejvíc. Prostě radit mládežnickým trenérům, co mohou změnit. Red Bull se snaží vytvořit jednotnou koncepci, kterou dřív preferoval třeba Ajax. Chce hrát všude stejně. Klopp bude mít za úkol tuhle mentalitu podpořit," popisuje.

V prvních reakcích někteří novináři i fanoušci vyčítali fotbalovému romantikovi Kloppovi spojení s velkým koncernem, ale podle Minhy to s kritikou nebude tak horké: "Jediný scénář, kdy by skutečně byl v Německu za zrádce, by bylo, kdyby šel do Bayernu Mnichov. A to nemyslím, že by se stalo. Naopak Lipsko si možná vyhodnotil tak, že to je až druhořadý klub a že nebude konkurovat Dortmundu. Navíc ví, že nebude moc vidět, takže kritika zmizí. A vůbec bych se nedivil, kdybychom ho za pár let viděli na lavičce německé reprezentace. Protože když se mě zeptáte, kdy by měl v budoucnu trénovat Němce, Kloppovo jméno se mi automaticky vybaví jako první," dodává Martin Minha.

Livesport Daily #368: Klopp v Red Bullu renomé neztratí, jednou bude trénovat Německo, myslí si Minha. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Existovalo už v minulosti nějaké spojení mezi Kloppem a Red Bullem?

Kolik peněz si v nové pozici vydělá?

Může se ještě někdy vrátit do Liverpoolu?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.