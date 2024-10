Livesport Daily #367: Jágrova poslední sezona může Kladnu přinést úspěchy, myslí si Hromada

Provokativní pokřik hokejových fanoušků "Kladno patří na dno" nyní neplatí. Rytířům patří v tabulce extraligy pátá příčka a jsou příjemným překvapením sezony. Jaromír Jágr, majitel a křídlo třetí formace v jednom, může být nadšený, vždyť jeho celek nasbíral už polovinu bodů jako za celý minulý ročník. Co stojí za proměněnou Kladna? Jak platný je takřka třiapadesátiletý Jágr? A jak do výkonů týmu promlouvá fakt, že jde patrně o jeho poslední sezonu? Nejen o tom hovořil v Livesport Daily redaktor MF Dnes Jakub Hromada.

"Hrozně těžko se mi mluví o Jágrovi, protože jsem nezažil naživo jeho nejlepší roky. Proto říct cokoliv zlého mi přijde, když použiju terminologii Petra Nedvěda, disrespect. Ale v minulosti byl mnohdy, nechci říct na obtíž, ale bylo vidět, že mu není třicet. Ale letos, když jsem viděl první zápas, tak to byl jiný člověk," popisuje Hromada jeden z důvodů kladenského obrození.

"Jejich strop je tam, kde jsou nyní. Nicméně rozhodně by mělo být play off jejich cílem. Snahou a realitou by mělo být předkolo tak, aby začínali doma. A případné čtvrtfinále, tak to by bylo pro Kladno megaúspěch," doplnil sportovní novinář v dnešní epizodě.

Livesport Daily #367: Jágrův poslední tanec může Kladnu přinést úspěchy, myslí si Hromada. Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaká jsou hlavní překvapení a zklamání úvodu extraligové sezony?

Může Kladno udržet výkonnostní trend?

Kteří hráči na ledě dělají rozdíl oproti předchozím ročníkům?

