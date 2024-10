Livesport Daily #374: Lidé skandující mé jméno? Životní zážitek, říká šipkařský hrdina Drtil

Pavel Drtil (51) dostal české příznivce šipek do varu. Jeho víkendové výhry coby amatérského hráče proti 15. a 18. hráči světa překvapily všechny. Včetně samotného Drtila. Ten se na turnaji PDC v Praze dostal do osmifinále, což považuje za největší výsledek kariéry. Zaujal také hláškami, jako když uvedl, že mu po druhé výhře nezbylo žádné oblečení a musí si jít koupit nové, protože s takovým průběhem nepočítal. Jak se mu podařilo zaskočit favority? Do jakého psychického stavu se dostal ve chvílích, kdy zaplněná hala skandovala jeho jméno? Co si myslí o názoru, že šipky nejsou sport? Nejen o tom je Livesport Daily s Pavlem Drtilem.

“To byl moment, to jsem se snažil na to maximálně soustředit, ty poslední tři šipky. Nedýchat. Byla to obrovská radost, když se mi to povedlo hodit. Byl jsem strašně rád. Nešel jsem samozřejmě s tím, že prohraju, ale zároveň jsem nezačínal házet s tím, že ho smetu. Vyhrát chci vždycky a byl jsem strašně rád, nedokážu to popsat lépe,” shrnuje pocity Drtil v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily.

“Já tohle radši nekomentuji, jestli to je, nebo není sport. Do sportu se řadí i šachy a taky to není sport, nebo nevím no. Hod oštěpem, tam jde o to hodit to jen co do největší dálky. Každý sport má něco. Ale řeknu vám, že po víkendu hraní jsem tak vyčerpaný, jak psychicky, tak fyzicky, že já bych to za sport i považoval. Ale neodsuzuji nikoho, kdo to za sport nepovažuje,” dodává k neustále probíhající diskusi o tom, zda lze šipky jako takové mezi sport vůbec řadit.

Livesport Daily #374: Byl to životní zážitek, když lidé skandovali mé jméno, říká šipkařský hrdina Drtil. Livesport

