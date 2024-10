Livesport Daily #377: Částky za hráče půjdou dolů, říká o kauze Diarra právnička Haindlová

Lassana Diarra hrál za Chelsea nebo Real Madrid, ale žádné z jeho vystoupení na hřišti nejspíš nebude mít na fotbal takový dopad jako jeho rozhodnutí po kariéře. Uspěl totiž u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na přestupová pravidla FIFA. Ukázalo se, že to, jak aktuálně fungují přestupy a vymáhání smluv, porušuje zákony EU o volném pohybu pracovní síly. A možné dopady jsou obrovské. Že se budou měnit transferová pravidla, je už víceméně jisté. A co dál? O tom v Livesport Daily hovořila právnička a zakladatelka České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová.

Pokud o Diarrově případu nic nevíte, je na začátek potřeba stručná rekapitulace: “Je to takový druhý Bosman, protože to rozhodnutí v jeho případě je opravdu revoluční. Diarra měl dlouholetý kontrakt v Lokomotivu Moskva, kde, jak oni tvrdí, mu na základě snížení výkonnosti snížili odměnu. On proto odmítl chodit na tréninky a klub mu jednostranně ukončil smlouvu. V ní byla klauzule, že hráč musí zaplatit pokutu, pokud bude smlouva jeho chybou ukončena," vysvětluje Haindlová.

"Klub na něj tedy podal žalobu k FIFA, mezitím belgický klub Charleroi chtěl od FIFA záruku, že pokud Diarru angažuje, nebude po něm žádána kompenzace. Taková záruka nepřišla, FIFA vyhověla Lokomotivu. Diarra tedy následně zažaloval jak FIFA tak Belgický fotbalový svaz. A teď Soudní dvůr EU konstatoval, že článek 17 v přestupovém řádu FIFA, který právě řeší jednostranná ukončení smlouvy, není v souladu s evropským právem,” líčí, o co v případě zásadním pro evropský fotbal vlastně šlo.

Jaký bude dopad přelomového rozhodnutí? “FIFA už zveřejnila informaci, že bude řešit změnu této části přestupových pravidel. Určitě dojde k tomu, že zmizí velké přestupové částky, přestupový trh se trochu srovná. Budou na tom samozřejmě tratit menší kluby, které jsou závislé na vychovávání hráčů a prodávání do větších týmů. U smluv hráčů musí zůstat nějaké záruky smluvní stability, ale pravděpodobně to bude víc zodpovědnost daných jurisdikcí v jednotlivých zemích, bude to stát na civilním právu. Hráči budou teď v daleko lepším postavení a na úkor přestupových částek narostou jejich odměny,” predikuje Haindlová.

Případ Diarra se v mnoha ohledech podobá tomu, který sama řešila jako advokátka Martina Haška ve sporu se Spartou: “U Martina to ve finále dopadlo špatně pro obě strany, Sparta přišla o kvalitního hráče a jemu to pokazilo kariéru. Jsem ale ráda, že Mezinárodní sportovní arbitráž uznala, že náhrada škody, která byla Martinovi vyměřena na národní úrovni, byla nepřiměřeně vysoká. Teď se mluví o tom, a velké kluby se toho obávají, že na základě rozhodnutí o Diarrovi by mohlo dojít k hromadným žalobám hráčů, kteří byli podobně jako Martin Hašek odsouzeni. Ty žaloby už se připravují, hráči budou chtít náhradu škody po FIFA. Jestli se připojí i Martin, to jsme se zatím nerozhodli."

Livesport Daily #377: Částky za hráče půjdou dolů, říká o kauza Diarra právnička Haindlová. Livesport

