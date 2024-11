Sport a udržitelnost. Spojení, které se čím dál více dostává do popředí a sportovní kluby a organizace jsou postaveny před otázku, jak s tímto problémem naložit. Jak velkou sílu sport má, aby změnil pohled společnosti na udržitelnost? Co znamená pojem greenwashing? Jaké je srovnání českého prostředí se světem? Jak dopadlo z tohoto pohledu fotbalové Euro? To všechno jsme v dnešním vydání podcastu Livesport Daily probrali se Zuzanou Zdenkovou z Nadace Tipsport, která se touto tématikou zabývá.

"Téma udržitelnosti ve sportu se zvedá podobně jako v celé společnosti. Sport jako takový je obětí klimatických změn, doplácí na ně, ale pochopitelně je také jejich velkým viníkem. Profesionální sport vyprodukuje podle průzkumů za rok stejně oxidu uhličitého jako celá Francie, což je opravdu hodně. Každý rok slýcháme o sportovních akcích, které musely být zrušeny kvůli vlně veder, kvůli stoupající hladině moří, kvůli tomu, že není sníh. Zní to možná trochu děsivě, ale s řadou věcí se toho dá něco dělat. A právě sport má obrovský dosah a sílu na to, aby to změnil," říká Zdenková.

Livesport Daily #393: Sport jako viník i oběť klimatických změn. Jak je na tom Česko a udržitelnost? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Práci českých fotbalových klubů v rámci udržitelnosti.

Inspiraci v Premier League.

Sociální sílu sportu a potřebné změny.

