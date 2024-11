Livesport Daily #392: Mám radost, že Spartu doháníme, myslí si šéf akademie Slavie

Výchova fotbalových hvězd. Téma, které je z hlediska fungování celé tuzemské kopané absolutně zásadní. Stejné je to i pro samotné kluby. Dlouhé roky platilo, že v Česku je mládežnickou akademií číslo jedna ta sparťanská. Za poslední léta se jí nicméně slávistický rival výrazně přiblížil. Odchovanci sešívaných se do A-týmu a do profesionálního fotbalu pravidelně dostávají a výraznou zásluhu na tom má i Petr Hurych, šéf tamní akademie a host dnešní epizody. Jak vnímá vyrovnávání sil, co se týče úrovně mládežnických akademií? Může český celek hrát dlouhodobě na evropské úrovni jen s hráči z vlastní líhně? A jaká je koncepce Slavie při výchově nadějí? O tom všem je dnešní rozhovor, příjemný poslech.

"Jsem rád, že se to takhle povídá, to je fajn. Ano, Sparta má akademii na Strahově nějakých 15 let a to mohlo hrálo roli u rozhodování a vnímání, když se obě akademie porovnávaly. Důležité také je říct, že za tu dobu má Sparta klubovou stabilitu. My jsme si naopak za to odbobí prošli výraznýma výkyvama celého klubu, což ovlivňovalo i mládež. Mezi tím se spousta věcí měnila a Sparta byla v určitém období jednoznačně lepší. Ale i tak jsme v těch horších letech byli schopní hráče produkovat. Skrz akademii prošla spousta hráčů, kteří nezažili období, kdy měli 9 hřišť vedle sebe. Marek Suchý, Souček, tihle kluci to prostě dali," říká šéf slávistické akademie.

"Saturovat bych neřekl, řekl bych doplňovat," odpovídá na otázku, zda vlastní líheň může sama o sobě udržet tým na evropské úrovni. "Když se podíváte na soupisky vyhlášených akademií, tak tam těch cizinců a koupených hotových hráčů je spousta. Není to tak, že by v Ajaxu bylo 20, nebo 15 odchovanců. Ano, to číslo je větší, než u nás, ale ne o moc. Nedávno jsem právě v téhle souvislosti na Ajax koukal," dodává.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak změní fungování akademie vlastní moderní areál v Šeberově?

Od kdy lze poznat fotbalový talent?

Co Slavia vnímá jako úspěšně fungující akademii?

