Trenér David Horejš má za sebou dvě ligová angažmá. V Českých Budějovicích vydržel sedm let, v Jablonci byl ale letos v květnu odvolán po telefonu majitelem Miroslavem Peltou po pouhé jedné sezoně. Jak se ambiciózní kouč připravuje na novou fotbalovou štaci? Jak velký je tlak na trenéry v české nejvyšší soutěži? Jaký je jeho trenérský rukopis? A jakou roli hrají v jeho práci data a video analýzy? To jsme s probrali v nové epizodě Livesport Daily.

David Horejš byl v Jablonci předběžně domluvený na pokračování spolupráce, všechno ale změnila prohra 0:2 v posledním utkání ročníku proti Teplicím. Progresivní kouč, který rád využívá moderní technologie, je tak od května bez práce.

„V menším klubu jste samozřejmě trochu omezený, takže si většinu videí připravujete sám. Zpětná vazba pro hráče je ale pro mě strašně důležitá a nejlépe ji předáte tak, že to hráči sami vidí. Protože když jim jen říkáte, co a kdy udělali špatně, ale neukážete jim to na videu, tak se nikdy neposunou,“ myslí si David Horejš.

Livesport Daily #64: Jak pracuje ligový trenér s psychickým tlakem, odpovídá David Horejš Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Horejšovu jazykovou vybavenost a případné zahraniční angažmá.

Čekání na nabídku z ligového klubu.

Konkurenci starších a zkušenějších trenérů v Česku.

