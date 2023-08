Livesport Daily #63: Většina českých akademií neumí podchytit talenty, říká Antonín Barák st.

Přes dvacet let učil na sportovní škole v Příbrami a trénoval v tamním klubu. Rukama mu prošla celá řada hráčů, kteří si později zahráli v nejlepších evropských klubech. Sám hrát profi fotbal nechtěl, Antonín Barák st. ho vyměnil za dobrodružství a muziku a později za studium. Oklikou se k němu ale znovu vrátil a věnuje se výchově fotbalové mládeže. Jak fungují tuzemské fotbalové akademie? Dokážou konkurovat těm zahraničním? A umíme v Česku pracovat s talenty?

"Pořád si myslím, že když už v České republice ty talenty máme, tak je naprosté minimum akademií, které by je dokázaly v tom věku adolescentů podchytit a dostat je až do dospělého fotbalu. Tam bychom se měli poučit z toho, jak to dělají v zahraničí," říká Barák st.

Sám dal kdysi před fotbalem a slibně rozjetou kariérou přednost vzdělání. Ještě předtím s partou kamarádů odjel za hranice a živil se koncertováním v ulicích. Po čase se ale vrátil nejen do Česka, ale taky k fotbalu, když při ZŠ Březové Hory v Příbrami s několika spolupracovníky rozjel fotbalovou akademii. Později se tak zvaná "příbramská škola" stala pojmem a neotřelý způsob trénování mládeže, který tam vymysleli, vodítkem pro další akademie, které v Česku začaly vznikat.

Do Příbrami pak roky přijížděli skauti z evropských velkoklubů. Někteří hráči získali zahraniční angažmá, trenéři zase možnost nahlédnout pod pokličku vzdělávání mládeže v top klubech, třeba Ajaxu Amsterdam.

"Oni vůbec neměli problém podělit se s námi o jejich know-how, protože věděli, že je stejně nikdy nedoběhneme. Ale zase když viděli naše hráče, tak si říkali, že to asi neděláme úplně blbě."

Livesport Daily #63: Umí české fotbalové akademie pracovat s talenty? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- proč Barák st. není příznivcem rané specializace ve sportu

- v čem je kouzlo komplexního vzdělávání fotbalistů

- kde jsou v Česku rezervy ve srovnání se zahraničím

- proč je dlouhodobě problém skloubit profesionální sport se studiem

Celý díl dalšího Livesport Daily najdete i na všech hlavních podcastových platformách - na Spotify, ale i na Apple Podcasts a Google Podcasts.