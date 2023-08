Livesport Daily #61: Finanční fair play klubům pomohla snížit dluhy, říká expert Aliapulios

Každé přestupové období se ve fotbale roztočí spirála peněz za transfery fotbalových hvězd. Letos se zdá, že částky hledají nový strop. Mason Mount, Declan Rice a brzy i Moisés Caicedo mění dresy za částky, které jsme si dřív neuměli ani představit. Přesto se většině klubů daří proplouvat regulemi finanční fair play, které stanovuje UEFA. Jak to dělají a co jim hrozí, pokud by pravidla porušily? O tom jsme se bavili v novém díle Livesport Daily s bývalým novinářem a odborníkem na sportovní ekonomiku Janisem Aliapuliosem.

"V první řadě je potřeba vysvětlit, že finanční fair play netkví v tom, že by kluby musely mít vyrovnané příjmy a výdaje. Je to mnohem složitější a pořád se to vyvíjí a komplikuje s tím, jak kluby hledají cestu, jak FFP obejít," vysvětluje Aliapulis. "V minulosti platilo, že kluby mohou být 30 milionů eur ve ztrátě v rámci toho tříletého období, nyní je to v určitých případech až 90 milionů. Zároveň teď platí, že kluby mohou do sportovní činnosti směřovat maximálně 70 procent svých výdajů."

Podle něj je myšlenka finanční fair play správná a pomáhá snižovat dluhy fotbalových klubů: "Před zavedením těchto pravidel byla čistá ztráta evropského fotbalu 1,6 miliardy eur. To číslo neustále narůstalo obrovským tempem. A z šesti set posuzovaných klubů tenkrát byla víc než polovina ve ztrátě. Do roku 2019 se ztráta evropského fotbalu snížila na 125 milionů eur, tedy o 90 procent za celou dekádu," dodává Aliapulios přesná čísla, která ukazují funkčnost finanční fair play.

Livesport Daily #61: Jak funguje finanční fair play ve fotbale? Livesport

"Kluby hledají hodně cest, jak pravidla obejít, mnohé z nich jsou zcela legální. Začal být třeba větší tlak na hráče, aby dodrželi smlouvy a odcházeli až po jejich skončení. Často vidíme, že transfery jsou realizovány formou hostování s klauzulí o trvalém přestupu později, kdy už má klub víc prostoru vydávat finance. Další cestou, kterou některé kluby volily, byly dlouhé smlouvy. Díky tomu papírově rozkládaly finanční náročnost daného hráče do mnoha let," předkládá Aliapulios výčet triků, které kluby používají.

"Pokud kluby pravidla finanční fair play závažně porušují, dokáže je UEFA potrestat i po sportovní stránce, před pár lety byl z poháru vyřazený AC Milán. Na druhou stranu je třeba vnímat, že záměrem UEFA není klub za každou cenu vyřadit z pohárů, protože by se tím mohly pochopitelně snížit příjmy ze sledovanosti. UEFA žije z toho, že má v pohárech velké a populární kluby, takže musí neustále hledat nějakou rovnováhu," dodává expert.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak by se dál mohla měnit pravidla Finanční fair play?

Co s financemi ve fotbale dělá nástup Saúdské Arábie?

Může v budoucnu UEFA zavést platové stropy?

