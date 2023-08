Italský fotbal přišel na začátku srpna o jednu z největších postav jeho historie. Po neuvěřitelných osmadvaceti letech ukončil kariéru desetinásobný šampion italské ligy a mistr světa z roku 2006 Gianluigi Buffon (45). Legenda Juventusu a Parmy bude aktuálně působit u italského národního týmu jakožto vedoucí delegace. V čem byla Buffonova výjimečnost? Jak se může brankář zlepšovat i v pokročilém věku? V čem byly největší rozdíly mezi ním a Petrem Čechem? A měl během kariéry vyhrát Zlatý míč? To všechno jsme probrali s bývalým fotbalovým brankářem Zdeňkem Zlámalem.

Italský fenomén naskočil do profesionálního fotbalu už v roce 1995 a s kariérou se rozloučil až letos ve věku úctyhodných pětačtyřiceti let. O tom, že se do fotbalových dějin zapsal jako jeden z nejlepších brankářů, není sebemenších pochyb.

"Takového gólmana s tak perfektním a vytříbeným stylem chytání už neuvidíme. Buffon měl navíc i to pověstné charisma. Jemu stačilo, aby jen stál a na někoho se podíval. Už v tu chvíli to z něj vyzařovalo, to je také velmi důležitý aspekt pro gólmana a velký strašák pro soupeře," vypráví bývalý ligový brankář se zkušenostmi z Itálie Zdeněk Zlámal.

Livesport Daily #62: Proč byl Gianluigi Buffon tak výjimečný, odpovídá Zdeněk Zlámal Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- Buffonův debut proti AC Milán v roce 1995

- legendární zákroky z finálových duelů MS nebo Ligy mistrů

- Buffonovy problémy s depresemi a hazardem

- specifika Buffonova brankářského tréninku

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.