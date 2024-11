Medailový úspěch by byl zázrak, říká Sáblíková na prahu své patrně předposlední sezony

Čtyřiadvacátá a s největší pravděpodobností předposlední sezona v aktivní kariéře čeká rychlobruslařskou hvězdu Martinu Sáblíkovou (37). Sedminásobná olympijská medailistka do ní zřejmě vstoupí jako nejstarší žena ve startovním poli na vrcholných akcích. Na středeční tiskové konferenci zopakovala své cíle z loňska, jakoukoliv medaili z velkého závodu by považovala za zázrak.

"Na sezonu se těším. První dva Světové poháry jsou v Číně a v Japonsku, což jsou dráhy, na kterých jsem už několikrát závodila, a místa, která se mi libí. Těším se, až uvidím ostatní závodnice," řekla Sáblíková, pro kterou pohárový seriál začne za dva týdny v Naganu.

Trojnásobná olympijská vítězka má za sebou klasickou letní přípravu, do které ale po zranění ze závěru minulé sezony vstoupila o pár týdnů později. Menší problémy s třísly měla i před nedávnem, ale nyní už je v pořádku. "Jen jsme museli trochu upravit tréninky a vypustili jsme starty," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. I nadále se bude zaměřovat na starty na tratích 1500, 3000 a 5000 metrů. "Takže klasika," pronesla s úsměvem.

Nejstarší žena ve startovním poli

Rodačka z Nového Města na Moravě se připravuje na skutečnost, že bude zřejmě nejstarší ženou ve startovním poli. Dvaapadesátiletá Němka Claudia Pechsteinová sice ještě neohlásila konec kariéry, na začátku sezony ale bude určitě na mezinárodních závodech chybět.

"Letos ještě nevystartovala. Začala trénovat děcka, ale ještě aktivní kariéru neukončila, takže uvidíme, jestli do toho naskočí později. Nejela ale ani německé mistrovství," uvedla Sáblíková na adresu kamarádky. "Takže jsem nejstarší. Ještě závodí jedna Britka, která je o měsíc nebo dva starší, ale nekvalifikovala se na svěťáky. Z ženských jsem (nejstarší), mezi chlapy je jeden starší než já," uvedla Sáblíková.

Na únorovém MS v Calgary skončila třetí v závodě na 5000 metrů. Andre Weening/Orange Pictures/Sh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pozici nejstarší závodnice ale bere s nadhledem. "Jestli si říkám, že jsem dobrá, že jsem vydržela tak dlouho? Jsem dobrá, že držím pohromadě," podotkla se smíchem. "Beru to tak, že si zkouším role. Ze začátku mi bylo dvacet a byla jsem mladý člověk, který se cpe mezi ty, kteří jsou zaběhnutí. Pak jsem byla ta zaběhnutá a teď jsem na druhé straně, kdy poznávám, jak tam přicházejí mladí. Jsou to zkušenosti, ale baví mě to a uvidíme, jak to bude vypadat," řekla Sáblíková.

Doufá ve svůj standard

Jednadvacetinásobná mistryně světa ale stále dokáže s mladšími rychlobruslařkami držet krok. Medaili získala na olympijských hrách v Pekingu 2022 i letošním mistrovství světa.

"Na další sezonu ale koukám stejně jako před rokem. Člověk neví, jak to bude vypadat. Jsou tam mladší, kteří přicházejí a zlepšují se. Já ve svých letech nějaké zlepšení nemůžu očekávat. Můžu očekávat maximálně, že předvedu to, co vždycky. Nebo v to alespoň doufat. Zatím to vypadá, že by to tak mohlo být. Kdyby přišla jakákoliv medaile, byl by to pro mě zázrak," konstatovala Sáblíková.

Hvězda dlouhých tratích již dříve avizovala, že kariéru ukončí zřejmě po olympijských hrách v Itálii 2026. "To stále platí. Vím, kolik mi je, a nejsem člověk, který by jezdil do padesáti. Na druhou stranu už teď vím, že mi to bude hodně chybět. Proto říkám 'asi', protože si to nechci sama připustit," dodala Sáblíková.