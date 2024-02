Sáblíková o zranění i MS: Nemohla jsem se dostat do brusle. V tolik medailí jsem nevěřila

O závod dříve, než původně počítala, před mistrovstvím světa ve víceboji v Inzellu, musela rychlobruslařka Martina Sáblíková (36) ukončit sezonu. Trojnásobnou olympijskou vítězku zastavilo zranění a menší operační zákrok. Na čtvrteční tiskové konferenci česká reprezentantka přiznala, že s ohledem na svůj věk musí s podobnými problémy již počítat. A stejně jako před rokem uvedla, že ji zisk dvou bronzových medailí na světovém šampionátu na jednotlivých tratích překvapil.

"Strašně moc si toho vážím. I s ohledem na můj věk s nějakými bolístkami musím počítat. Úplně mě to nepřekvapilo nebo nevykolejilo," řekla Sáblíková, která nuceně vynechala i lednový evropský šampionát ve víceboji. Na přelomu roku měla problémy s tříslem. "Je ale pravda, že s ohledem na věk jsem v Calgary (na MS) zůstávala v klidu, protože jsem věděla, že i když mám nějaké problémy, že se to dá zvládnout. Musela jsem vynechávat i led a chodila jen na kolo. Říkala jsem si, že jsem už tolikrát šla z kola na závody a nedopadlo to špatně. Přicházelo tak i uklidnění," uvedla.

Sáblíkovou na mistrovství světa v Calgary omezoval poraněný levý kotník. Na nártu měla bouli. "Bolest byla jedna věc, ta se ale dá nějakým způsobem eliminovat. Horší bylo, že jsem se nemohla dostat do brusle. Rozhýbávání a příprava před závodem byla náročnější a delší. Na pětku jsem měla (brusli) úplně povolenou, protože se to nedalo vydržet. Když pak člověk slyší výstřel, myslí na něco jiného," přiznala.

Že by ji zranění připravilo o lepší výsledek, řešit nechtěla. "Nikdy jsem se na zdravotní problémy nevymlouvala a vymlouvat se nechci. Každopádně jsem hrozně ráda, protože jsem nepočítala s tím, že bych mohla placku dovézt. Nepočítám s tím poslední dva roky, takže musím říct, že jsem překvapená a jsem za to hrozně ráda," řekla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě v aktuální sezoně vybojovala v Calgary jubilejní 150. umístění na stupních vítězů na významných akcích (olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Světový pohár). "Co to pro mě znamená? V první řadě to, že už jsem stará. V druhé řadě je to obrovská hrdost, že se to povedlo dostat až na takovou hranici. Nikdy jsem si nemyslela, že bych těch medailí mohla mít tolik," uvedla Sáblíková a zopakovala, že počítala s tím, že každé umístění Top 10 v sezoně bude úspěch.

Sáblíková absolvovala operaci kotníku před týdnem ve středu a momentálně se cítí dobře. "Jak jste si všimli, tak chodím. Nebolí mě to a jsem fakt nadšená, jak rychle to postupuje. První den po zákroku to nebylo nic moc, ale od druhého dne je to celkem v pohodě," pousmála se svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Příští týden se na MS do Inzellu vydá jako divačka a podpora reprezentační kolegyně Zuzany Kuršové. "Jsem zvědavá, jaké to bude. Kolikrát jsem říkala, že se těším, až skončím a pojedu na závody s tím, že si tam dám pivo, párek a budu poctivý fanoušek. Uvidíme, jak to bude vypadat," řekla.