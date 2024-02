Martina Sáblíková: Další úspěšná obhajoba. Na MS získala bronzovou medaili na trati 5000 metrů

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (36) skončila na mistrovství světa v Calgary třetí v závodu na 5000 metrů. Obhájila loňský bronz z Heerenveenu a navázala na čtvrteční medaili téže hodnoty z tříkilometrové trati. Zvítězila Nizozemka Joy Beuneová před krajankou Irene Schoutenovou, na kterou šestatřicetiletá česká reprezentantka ztratila 2,9 sekundy.

Sáblíková na MS vládla pětikilometrové trati nepřetržitě od roku 2007 do roku 2019, získala na ní deset zlatých medailí. V dalších letech pak přidala stříbro a dva bronzy. V součtu se Světovým pohárem dnes vybojovala 150. umístění na stupních vítězů na významných akcích.

"Nejlepší pocit mám z toho, že se to zase povedlo, protože to byl napínavý závod. Nejsem člověk, který řeší statistiky, ale strašně si užívám, když se mi to povede," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastoupila ve čtvrté z šesti rozjížděk spolu s obhájkyní titulu Schoutenovou, která v dějišti olympijských her 1988 ovládla čtvrteční trojku. V tu chvíli vedla domácí Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která jako jediná pokořila hranici sedmi minut, Schoutenová i Sáblíková ji ale obě porazily.

Schoutenová zajela čas 6:48,98, trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková dorazila do cíle o necelé tři sekundy později. "I když mě Irene v tom přímém souboji odjela, ta jízda mě bavila, bylo to skvělé. Fanoušci byli úžasní. Přišlo hrozně moc Čechů, co žijí v Calgary. Měla jsem neskutečné ovace před závodem, během něj i po něm," řekla česká rychlobruslařka.

V následující rozjížďce si čtyřiadvacetiletá Beuneová vylepšila osobní rekord o více než pět sekund na 6:47,72 a po stíhacím závodu družstev se radovala z druhého zlata na letošním šampionátu. Individuální medaili dosud na seniorském MS nevybojovala.

Bronzovou pozici Sáblíkové, která na pětce v prosinci vyhrála závod Světového poháru ve Stavangeru, dlouho ohrožovala Norka Ragne Wiklundová. Letošní celková vítězka SP na dlouhých tratích však nakonec rodačce z Nového Města na Moravě podlehla o 58 setin sekundy a po loňském stříbru vyšla tentokrát naprázdno.

Obhajoba s bolavou nohou

"Jela neskutečný závod, jela skvěle. Už jsem nevěřila, že bych ji mohla porazit. Když dojela, tak jsem byla překvapená, že to nedotáhla do konce. Ale pětka je úplně jiná než trojka a to poslední kolo hrozně bolí," konstatovala Sáblíková.

Na čtyřsetmetrovém ledovém oválu v Calgary vybojovala Sáblíková na světových šampionátech pátou medaili. Dvakrát tam vyhrála vícebojařské MS a přidala tři bronzy.

"Jsem opravdu hodně spokojená. Po tom, co jsem prožívala po Salt Lake, mi nebylo moc dobře," připomněla nepovedené vystoupení na Světovém poháru. "Navíc mám na levé noze takové otlaky z bruslí, že se mi tam dělá zánět. Mám tak strašně oteklý kotník, že jsem ráda, že se vejdu do brusle. Po trojce mi to znovu nateklo. Včera jsem byla na ledě jen chvilku, byla jsem hrozně ráda, že jsem dnes mohla vůbec startovat," prohlásila Sáblíková.