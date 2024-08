Mezinárodní olympijský výbor si bude volit nového prezidenta, Bach ve funkci končí po 12 letech

Thomas Bach (70) uvedl, že v příštím roce po vypršení svého druhého funkčního období skončí v roli prezidenta Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a nebude se ucházet o znovuzvolení. Německý funkcionář je v čele organizace od roku 2013, kdy vystřídal Belgičana Jacquese Roggeho.

"Naší organizaci prospěje ze všeho nejlépe změna vedení," řekl na dnešním zasedání MOV Bach, jehož někteří členové požádali, aby ve funkci pokračoval. K tomu by však bylo potřeba upravit olympijskou chartu, která omezuje působení prezidenta na 12 let. "Nová doba si žádá nové lídry," řekl Bach.

Jeho nástupce se bude volit v březnu příštího roku v antické Olympii a ujme se pozice v červnu. Oficiální kandidát na prestižní funkci se zatím neobjevil. Spekulovalo se například o šéfovi Světové atletiky Sebastianu Coeovi či Juanu Antoniu Samaranchovi mladším, kteří ale svůj zájem veřejně nepotvrdili.

O možnosti Bachova pokračování i po vypršení 12letého mandátu se začalo spekulovat na zasedání MOV loni v říjnu v Bombaji, kde ho k tomu vyzvali zástupci některých jihoamerických a afrických zemí. "Tyto diskuze mě velmi ohromily a zahřály mě u srdce," uvedl Bach.

Své oznámení o budoucnosti odkládal olympijský vítěz v šermu z roku 1976 až do závěru pařížských her, jež skončí v neděli. Vyhověl tak doporučení etické komise MOV, aby případným oznámením o pokračování nezastínil průběh her a neovlivnil možnou volební kampaň.

Bach, jenž se stal členem olympijského výboru v roce 1991, šéfoval MOV podle agentury Reuters železnou rukou prakticky bez opozice. Mimo jiné zavedl reformy, které umožnily rychlejší zařazení nových sportů do olympijského programu a zjednodušily proces pro uchazeče o pořádání her.

Mezinárodní olympijský výbor zanechá Bach ve velmi dobré finanční situaci. MOV má pro období 2025-28 zajištěny příjmy ve výši 7,3 miliardy dolarů (169 miliard korun) a už nyní 6,2 miliardy dolarů (143 miliard korun) pro roky 2029-32.