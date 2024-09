Mistryní světa v cross country horských kol se stala Pieterseová, mezi muži vládl Hatherly

Závod elitní kategorie mužů v cross country na mistrovství světa horských kol vyhrál poprvé v kariéře Alan Hatherly (28) z Jihoafrické republiky. Druhý byl ve Vallnordu vítěz pátečního short tracku Francouz Victor Koretzky, třetí obhájce prvenství a olympijský šampion Brit Thomas Pidcock. Český biker Ondřej Cink dojel šestnáctý. Mezi ženami triumfovala rovněž prvně teprve Nizozemka Puck Pieterseová (22) před krajankou Anne Terpstraovou a Italkou Martinou Bertaovou. Češka Jitka Čábelická obsadila 27. místo.

Hatherly vybojoval pro svou zemi mezi mužskou elitou první titul v historii. Až dosud byl jediným medailistou z MS v olympijské disciplíně cross country Burry Stander, jenž v roce 2010 vybojoval bronz. Hatherly, třetí muž z olympiády v Paříži, rozhodl o svém triumfu v posledním ze šesti okruhů.

"Nemůžu tomu vůbec uvěřit. Mám teď v sobě spoustu emocí - sen se stal prostě skutečností. Předvedl jsem tady ze sebe to nejlepší, co ve mně bylo," řekl Hatherly v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.

"Měl jsem to místo vytipované, byl to hodně těžký kopec. Viděl jsem, jak se do toho Victor opřel a začal to stoupání hodně silný, ale všiml jsem si také, jak mu postupně začaly docházet síly. Věděl jsem, že to je moje šance rozhodnout, což se mi také povedlo," pochvaloval si Hatherly.

Třiatřicetiletý Cink, jenž právě v Andoře vybojoval v roce 2015 světový bronz, na něho ztratil přes tři minuty.

"Povedl se mi start, ale jelo se celkově strašně rychle. Je to v dnešní době těžké se dostat mezi ty úplně nejlepší, všichni jsou na tom dobře. Já se cítil poslední měsíc dobře, ale dva dny před závodem to najednou nebylo nic moc. Měl jsem bolavé nohy a v každém kopci jsem pak měl nohy jako z kamene. Snažil jsem se a bojoval, myslím, že jsem udělal maximum," uvedl Cink pro server mtbs.cz.

Do programu posledního závodního dne letošního MS výrazně promluvila nepříznivá předpověď počasí, organizátoři ho proto potřebovali zhustit a ženy elitní kategorie vyrazily na trať společně se svými mladšími kolegyněmi. Všestranná Pieterseová, která si letos vyjela bronz na MS cyklokrosařů v Táboře, poté na biku obhájila titul evropské šampionky, ale na OH ji ze hry o medaile vyřadil defekt, ovládla závod od začátku až do konce.

V čele se jí zpočátku dokázala držet Jihoafričanka Candice Lillová, ale před polovinou závodu na celkem pět okruhů jí začala skvěle jedoucí Nizozemka ujíždět. Lillová přesto uháněla za stříbrem, ale během čtvrtého okruhu chybovala, pádem v zatáčce hodně ztratila ze svého náskoku, a i když se vrátila do sedla ještě jako druhá, šlo o osudové zaváhání.

Na druhé místo se po chvilce prodrala Terpstraová a dojela si minutu po vítězce pro stříbro. Lillová bojovala o bronz s Bertaovou, ale více sil měla Italka. Pietersová mohla při velkém náskoku projet cílem triumfálně s vlajkou nad hlavou a navázala na loňský bronz. Čábelická na vítězku ztratila přes pět a půl minuty.

Poslední vystoupení skvělé kariéry na horských kolech před přechodem na silnici vůbec nevyšlo hlavní favoritce a olympijské šampionce z Paříže Pauline Ferrandové-Prévotové. Dvaatřicetiletá Francouzka, která právě v Andoře získala v roce 2015 svůj první titul v cross country a pak přidala další čtyři v uplynulých pěti letech, dokázala držet krok jen v úvodu, pak se na trati očividně trápila. Nakonec obsadila v roli obhájkyně triumfu 14. místo.

Podobně suverénní jako Pieterseová byla ve třiadvacítce také vítězka pátečního short tracku Isabella Holmgrenová z Kanady. Stříbrná Olivia Onestiová z Francie na ni ztratila 77 sekund, třetí byla další Kanaďanka Emilly Johnstonová. Nejlepší z českých závodnic Simona Spěšná obsadila 11. místo.

V ranním závodě mužské třiadvacítky, který odstartoval již v 8:30, se radoval z titulu Francouz Luca Martin. Druhý byl Švýcar Dario Lillo, bronz vybojoval Tobias Lillelund z Dánska. Nejlepším z Čechů byl na 29. místě Jan Zatloukal. Na Martina měl v cíli manko přes čtyři a půl minuty.