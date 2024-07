Čtvrtý Brit ve formuli 1. Mladík Bearman podepsal víceletou smlouvu se stájí Haas

Britský pilot Oliver Bearman (19) bude od příští sezony závodit ve formuli 1 za stáj Haas. Vedení amerického týmu ve čtvrtek oznámilo, že s rezervním jezdcem Ferrari, který v tomto ročníku závodí ve formuli 2, podepsalo víceletou smlouvu.

Bearman už má letos za sebou i úspěšný debut v F1. V březnové Velké ceně Saúdské Arábie zaskočil v kokpitu za Carlose Sainze zotavujícího se po operaci slepého střeva a dojel na bodovaném sedmém místě.

V domácí britské Grand Prix se v pátek představí na okruhu v Silverstonu v prvním volném tréninku, než přepustí monopost zpátky Kevinu Magnussenovi. Šanci v tréninkových jízdách dostane v této sezoně už potřetí.

Na startovní rošt F1 se v příští sezoně postaví jako čtvrtý Brit vedle Landa Norrise z McLarenu, George Russela z Mercedesu a Lewise Hamiltona, který míří do Ferrari. "Je těžké slovy vyjádřit, jak moc to pro mne znamená. Říct nahlas, že budu jezdec formuli 1, to mě naplňuje obrovskou pýchou," uvedl Bearman v prohlášení.

Bearman prošel od roku 2021 akademií Ferrari. V roce 2022 povýšil do formule 3, v loňském roce debutoval v F2. V premiérové sezoně vybojoval čtyři výhry a obsadil konečné šesté místo. Minulý víkend v Rakousku slavil ve sprintu první vítězství v sezoně.