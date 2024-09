Dozvuky F1 v Singapuru: Norris a Verstappen byli úspěšní, Red Bull se zachoval bezohledně

Na prvním a druhém místě dojeli ve Velké ceně Singapuru dva největší adepti na titul. Vyhrál Lando Norris (24) s McLarenem a druhý byl současný šampion a lídr seriálu Max Verstappen (26) s Red Bullem. Takže nuda? Ani náhodou. V Marina Bay se toho i tak dělo hodně.

Norris je připraven na boj

I když je stále jasnější, že se McLaren aktuálně stal nejrychlejším vozem na startovním roštu, pořád tu byl otazník, zda je Lando Norris schopen z této situace vytěžit maximum a bojovat o titul. Po jeho vítězství v Singapuru to vypadá, že ano.

Po celý víkend byl o třídu výš než zbytek závodního pole, pohodlně si vybojoval pole position a poté si dojel pro vítězství s náskokem necelých 21 sekund, což je po Velké ceně Nizozemska druhý největší náskok v sezoně.

Norris dokázal, aby závod v Singapuru vypadal hladce, ale zdaleka tomu tak nebylo. Záludná trať a vysoké teploty z něj dělají jednu z největších výzev ve formuli 1 a trpělivost je tu skutečně důležitá. Strávit celý závod jízdou na hraně, je docela nebezpečné.

Dosud se ukazovalo, že Norrisova vítězství přišla ve chvíli, kdy v závodech dominoval. A že byl naopak nejistý, když byl pod tlakem některého ze silných soupeřů. Ale to asi není třeba řešit.

Norris dal jasně najevo, že může rozdrtit zbytek startovního pole, když má dominantní vůz, a pokud mu ho McLaren v posledních šesti závodech poskytne, může ještě výrazně promluvit do boje o titul mistra světa.

Verstappen vytěží maximum

Skončit v závodě více než 20 sekund za svým soupeřem v boji o titul není ideální, ale Max Verstappen přesto zažil v Singapuru celkem působivý víkend.

Nizozemec byl v kvalifikaci i v závodě (po Norrisovi) v klidu nejlepší, což je docela úspěch, uvážíme-li, že mu Red Bull poskytl pravděpodobně až čtvrtý nejlepší vůz na startovním roštu. O tom svědčí mimo jiné skutečnost, že týmový kolega Sergio Pérez se kvalifikoval na 13. místě a závod dokončil až jako desátý.

Je pravda, že Pérezovi se celou sezonu relativně nedaří, ale porazit kolegu na městském okruhu takovým rozdílem, je skutečným důkazem toho, jak dobře úřadující šampion jel.

Ještě větším důkazem je skutečnost, že druhý McLaren Oscara Piastriho se k Verstappenovi nedokázal přiblížit ani ve chvíli, kdy měl před sebou prázdnou trať. A to i přesto, že jeho vůz měl být jednoznačně rychlejší.

Ve chvíli, kdy měl nejlepší techniku na roštu, bylo někdy snadné zapomenout, jak dobrým jezdcem vlastně je. Možná má slabší techniku, ale už jen jeho talent mu dává reálnou šanci na zisk čtvrtého titulu v řadě.

Ricciardo si zaslouží víc

Verstappen získá mistrovský titul, pokud v každém ze zbývajících závodů skončí druhý za Norrisem. A to i díky tomu, že jeho bývalý týmový kolega a dobrý přítel Daniel Ricciardo sebral Norrisovi nejrychlejší kolo, které se mohlo ukázat jako poslední v jeho kariéře ve formuli 1. Skutečnost, že nikdo mimo Red Bull neví, zda to skutečně byla Australanova rozlučka s F1, je smutná.

Čím dál víc to vypadá, že jeho místo v sesterském týmu RB přenechají na zbytek sezony 2024 mladému talentu Liamu Lawsonovi. To by vzhledem k jeho věku a úspěchům z posledních let s největší pravděpodobností znamenalo konec Ricciardova působení v seriálu.

Vzhledem k jeho špatným výkonům je těžké si obhájit místo na startovním roštu, ale přinejmenším si zaslouží řádné rozloučení za vše, co Red Bullu a celému sportu za posledních 13 let dal. Klidně ho vyhoďte, ale alespoň to rozhodnutí oznamte předem, aby se mohl rozloučit s miliony svých obdivovatelů a se životem, který žije už více než deset let.

Místo toho, aby mu to stáj, za kterou odjel více než 150 závodů, umožnila, vypadá to, že ho vystrčila zadními dveřmi tím nejbezohlednějším možným způsobem, čímž nám všem připomněla, jak nemilosrdná dokáže být.

Možná to pro Ricciarda není konec velkého závodění, ale emoce, které ukázal v rozhovoru po závodě, tomu silně napovídají. Pokud ano, je to nedůstojný konec pro jednu z nejlepších osobností – a v jednu chvíli i jednoho z nejlepších jezdců – v tomto sportu.

Výsledky VC Singapuru