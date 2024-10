Druhý trénink F1 v Mexiku ovládl Sainz, Verstappen musel řešit problémy s motorem

Druhý trénink na Velkou cenu Mexika formule 1 vyhrál Carlos Sainz (30) z Ferarri. Až poslední skončil mistr světa Max Verstappen (27) z Red Bullu, který kvůli problémům s motorem neodjel ani jedno měřené kolo.

Sainz na pneumatikách vyvíjených pro nacházející sezonu zaznamenal čas 1:17,699 a před Oscarem Piastrim z McLarenu na druhé příčce zvítězil s náskokem 178 tisícin. Na třetím místě skončil se ztrátou 179 tisícin Juki Cunoda ze stáje Racing Bulls.

Verstappen byl v prvním tréninku čtvrtý, ale musel předčasně skončit kvůli technickým potížím. Ve druhém tréninku pak už ani nezajel měřený čas. "Ten zvuk mě dost znepokojuje. Něco není v pořádku," hlásil trojnásobný světový šampion do vysílačky.

Jeho rival v boji o titul Lando Norris obsadil pátou příčku. McLaren se navíc musel smířit se zamítnutím protestu proti trestu, který britský pilot dostal v předchozím závodě v USA za souboj s Verstappenem a klesnul tak ze třetího na čtvrté místo. V průběžném pořadí tak na Verstappena stále ztrácí 57 bodů.

Nedařilo se ani vítězi prvního tréninku Georgi Russellovi. Pilot Mercedesu měl těžkou nehodu, ale vyvázl bez zranění. "Ani nevím, jak se to stalo. Auto najednou začalo skákat a než jsem s tím stihl něco udělat, dostal jsem hodiny," citoval britského jezdce server BBC. "Přitom jsem do zatáčky najel úplně stejně jako před tím. Je to k naštvání, protože v prvním tréninku jsme měli skvělou rychlost," přidal Russell, který úvodní trénink vyhrál s náskokem tří desetin před Sainzem.

Kvalifikace na okruhu bratří Rodríguezů odstartuje v sobotu ve 23 hodin. Nedělní závod je poté na programu od 21 hodin.

Kompletní výsledky tréninků na VC Mexika