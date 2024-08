Formule 1 ovládla Prahu. Legendární pilot Coulthard se s RB7 proháněl Karlínem

Legendární vůz, se kterým vyhrál Sebastian Vettel (37) v roce 2011 mistrovský titul a stáj Red Bull Racing získala pohár konstruktérů, se proháněl pražskými ulicemi. Kus závodní historie řídil vítěz třinácti Grand Prix David Coulthard (53). Nebyl ale jediným esem dne. Na Rohanském nábřeží předvedli v rámci Red Bull Showrun spektakulární show i Driftbrothers či bývalý automobilový závodník GP2 Series Josef Král (34) s českým supersportem Praga Bohema. O kaskadérské kousky na motorce se postaral Litevec Arunas Gibieža (34). A nechyběli ani čeští olympijští sportovci jako Eva Adamczyková (31) či Vavřinec Hradilek (37).

Monopost RB7, který před lety vládl tratím formule 1, rozezněl ulice Prahy dunivým zvukem osmiválcového motoru. Na karlínském okruhu, přibližně jeden kilometr dlouhém, Coulthard předvedl několik otoček a donutů. "Myslím, že trať vypadá opravdu dobře, je docela velkolepá. Jezdili jsme na spoustě otřesných okruhů, nicméně tady je to vše hladké, připravené a těšíme se na show," řekl ostřílený veterán před jízdou. "Je privilegium s tímto strojem jet alespoň na showrunech. Je to velmi pěkný vůz, součást minulosti týmu."

Formule je v podstatě úplný originál. "Kromě lakování jsme nic neměnili. Motor je stejný, jen se musel několikrát repasovat. Musíme akorát jezdit s vyšší jízdnou výškou z důvodu asfaltu a nerovností, naštěstí tady v Praze je asfalt velmi dobrý. Akorát jsme přidali chlazení a ventilátory," uvedl o vítězném stroji týmový manažer stáje Red Bull Tony Burrows.

Skotský pilot David Coulthard před vozech RB7. Red Bull CZ

Skotský pilot mluvil mimo jiné o budoucnosti motorsportu a cíli být do roku 2030 uhlíkově neutrální. "Formule byla vždy laboratoří, která posouvala a předbíhala automobilový trh. Teď jsme v hybridní éře, cílem je nasazení syntetických paliv a snižování emisí, neutralita v roce 2030… jsou to ambiciózní cíle. I elektromobilita má své limity, ať už co se týče výrobního procesu či znečištění," vysvětloval.

Nechyběla Praga Bohema

Diváci si na trati mohli prohlédnout i český hypermobil Praga Bohema. "Je to unikátní dlouholetý projekt, je to nádherné, ultralehké, ale stále si zachovává ten fantastický výkon atmosférického motoru. Narozdíl od jiných hybridních vozů to není auto jen na soutěžní asfalt, shodou okolností si pamatuji výraz Davida Coultharda jakmile si do vozu sedl v Bratislavě. Říkal: 'Wow, tak to je slušné'," okomentoval českou chloubu slovenský komentátor Formule 1 Števo Eisele. Vedle Coulthardovy jízdy program nabídl i další adrenalinové zážitky – od kaskadérských kousků litevského jezdce Arunase Gibieži po ukázky driftování s BMW v podání Driftbrothers.

Driftbrothers a Arunas Gibieža v akci. Red Bull CZ

Svátek motosportu přilákal přes 17 tisíc fanoušků rychlých kol, mezi nimi i řadu českých předních sportovců. Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Adamczyková by ale profesi neměnila. "Měla jsem možnost si vyzkoušet trenažér a překvapilo mě, jak hodně síly musí člověk mít, aby to ovládl, takže by asi nebylo bezpečné, abych si vyzkoušela normální formuli řídit. Bylo to dost fyzicky náročné a měla jsem problém s orientací, ale bavilo mě to," řekla.

Jiné adrenalinové sporty by však otestovala. "Měla jsem možnost sedět v letadle Red Bull Air Race, takže tyhle akrobatické věci jsem zažila a bylo to super, jinak by mě zajímalo si vyzkoušet skákání z velké skály nebo útesu. Tedy ne sama, jen s někým," usmála se.

Ve stíhačce to bylo záživnější

Naopak Hradilek vidí určité podobnosti s pilotováním formule a letadla. "Vím, že jsme jezdili do Red Bull tréninkového centra v Salcburku, tam mají výbavu pro tréninky postřehů a reakcí právě pro piloty formule 1 a tu jsme používali také. Letět ve stíhačce bylo ovšem záživnější," dodal.

David Coulthard s fanoušky. Red Bull CZ

A co aktuální sezona formule 1? Eisele je na její zbytek natěšený. "Abych byl upřímný, po páté velké ceně už jsem si říkal, že udělat z toho velkou show bude asi trochu problém. Samozřejmě závody nebyly zlé, ale přeci jenom chceme vidět bitky o vítězství. Jenže pak přišel nástup McLarenu, vítězství Leclerca v Monaku, Norrisův triumf v Miami nebo neuvěřitelná emotivní jízda Hamiltona a teď to vypadá, že je vše otevřené. Minimálně v poháru konstruktérů to bude mít Red Bull velmi těžké. Mnozí se pozastavují nad tím, že si ponechali svou jezdeckou sestavu, takže zbylých 10 Velkých cen bude myslím velmi slušný rock´n´roll," odhaduje Eisele.